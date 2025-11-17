مسابقات کشتی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از صبح فردا در شهر ریاض عربستان و با برگزاری مسابقات ۴ وزن نخست کشتی فرنگی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون کشتی، طبق برنامه مسابقات رقابت‌های کشتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۰ صبح فردا آغاز می‌شود؛ و مسابقات اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

مسابقات رده بندی و فینال نیز عصر همان روز برگزار می‌شود.

قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، علی احمدی وفا در دور اول به مصاف عزیزاف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان عارف محمدی از قطر و جاندو از عربستان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور نخست با اولوی غنی زاده از آذربایجان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، غلامرضا فرخی در دور اول به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، محمدهادی ساروی در دور اول با فادی از الجزایر پیکار می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی با محمد از مصر و کاندلاکی از آذربایجان مصاف می‌دهد.

 

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
پیکار دانشجویان لوچوکار منطقه ۲ کشور در بابلسر + فیلم
حسن یزدانی راهی استقلال شد/ ۷ میلیارد برای ۲ مبارزه
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
آخرین اخبار
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
پیروزی پرگل تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل کره‌جنوبی
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
غزه چگونه در ۲ سال خالی از فضای ورزشی شد؟
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان