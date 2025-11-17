ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور اظهار داشت: مباحثی مانند پولشویی و تخلفات در تراکنشهای کارتهای جایگاه در حال بررسی است. از آنجا که هر جایگاه سوختی در ایران اجازه ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان را ندارد، اگر چنین چیزی رخ دهد، تخلف محسوب میشود.
وی ادامه داد:ما برای کنترل این وضعیت سازوکارهایی را ایجاد کردهایم و گزارشهای مربوط به این موضوع در مجلس نیز قرائت شده است.
نواز افزود: در جلسهای که با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مبارزه با تخلفات تشکیل شد، تصویب شد که هیچ کدام از شرکتهای پرداخت الکترونیکی بانکی نمیتوانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاههای سوخت انجام دهند. اگر چنین موردی دیده شود، به معنای تخلف از قوانین است.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تأکید کرد: ما هیچ مشکلی با ارائه سوخت از طریق کد ملی نداریم و خودمان نیز در این زمینه تلاش کردهایم. اگر همه کارتهای آزاد هم جایگاه های سوخت جمع هم شوند ما مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: در نهایت، لازم است که برای کنترل و مدیریت بهتر توزیع سوخت، به مشکلات و چالشهای موجود در استفاده از کارتهای جایگاه توجه ویژهای شود. ایجاد مشوقها و سیاستهای مناسب میتواند مردم را به سمت استفاده از کارتهای سوخت شخصی هدایت کند و از بروز تخلفات جلوگیری نماید.
گفتتی است پیش از این شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در یک برنامه اظهار کرده بود که در برخی موارد، کارتهایی که برای خرید بنزین استفاده میشوند، رقمهای چند صد میلیونی و حتی میلیاردی را در طول یک ماه تراکنش میکنند.
وی افزود: در شهریور ۱۴۰۳، گزارشی به دست آمده که نشان میدهد برخی افراد در طول یک ماه بیش از یک میلیارد تومان با کارتهای بانکی در جایگاههای سوخت خرید انجام دادهاند.
او یادآور شد:این موضوع نگرانیهایی را در مورد قاچاق سوخت، پولشویی و استفاده نادرست از این کارتها به وجود آورده است. ما مخالف استفاده از کارتهای جایگاه هستیم و در قانون بودجه ۴۴ این مسئله را مطرح کردهایم که سهمیههای یارانهای باید به حساب بانکی صاحب خودرو متصل شوند.
او گفت: وزارت نفت اعلام کرده که ۴۳ درصد بنزینی که در جایگاهها به مردم تحویل میشود، با کارتهای جایگاه انجام میشود. در حالی که تنها ۵ درصد از این سهمیهها به مردم میرسد. تعداد کارتهای جایگاه در کل کشور ۶۰ هزار عدد است و این رقم نشاندهنده یکنواختی در توزیع سوخت نیست.