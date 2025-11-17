سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت یارانه نقدی (سیمین) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه دولت الکترونیک و تسهیل خدمات‌رسانی، سامانه یکپارچه مدیریت یارانه نقدی (سیمین) از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها راه‌اندازی شد. این سامانه با هدف ارائه خدمات غیر حضوری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات، امکان انجام همه امور مربوط به یارانه نقدی را به صورت برخط (آنلاین) فراهم می‌کند.

خدماتی مانند ثبت نام خانوارهای جدید، اصلاح ساختار خانوار، ثبت یا تغییر اطلاعات حساب بانکی، استعلام یارانه‌های پرداخت شده و تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ از طریق این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری به پلیس + ۱۰، در دسترس شهروندان قرار دارد. سامانه سیمین گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی و ارائه خدمات امن و سریع به مردم است.

در همین ارتباط سید علیرضا موسوی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: یکی از خدماتی که در زمینه اصلاح ساختار خانوار بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست، تغییرات ساختار خانوار است و این موضوع با کمک سازمان ثبت احوال در دست اقدام و در حال انجام است. این امکان فراهم شده تا ذی‌نفعان از طریق سامانه سیمین و همچنین سامانه ncr سازمان ثبت احوال نسبت به اصلاح ساختار خانوار خود اقدام کنند.

وی افزود: بحث یارانه از ابتدا با موضوع خانوار شکل گرفت و خانوار می‌تواند افرادی باشند که لزوما رابطه سببی یا نسبی نداشته باشند ولی می‌توانند مثلا با حکم حضانت یا قیمومیت زیر یک سقف با هم زندگی کنند و یارانه یا خدمات دیگر بگیرند با این حال برای اینکه به موضوع خانوار انسجامی داده شود، همه ذی‌نفعان باید نسبت به تغییرات ساختار خانوار اقدام کنند که یکی از راه‌های آن مراجعه به سامانه سیمین است؛ در این روش سرپرستان خانوار ساختار فعلی افراد تحت پوشش خود را ملاحظه کرده و در صورت نیاز، افرادی را اضافه یا حذف می‌کنند. مثلا فردی که سرپرست خانوار است، فرزندی دارد که در ساختار خانوار موجود نیست ولی می‌تواند با احراز هویت آن فرزند، وی را به ابعاد خانوار خود اضافه کند؛ این اتفاق صرفا مربوط به یارانه نیست چون احتمالا خدمات دیگری هم در راه است که برای دریافت آنها نیاز به ساختار جدید خانوار دارد.

موسوی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سیمین به راحتی همه خدمات مورد نیاز یارانه نقدی را انجام دهند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ نیست؛ اطلاعاتی که قبلا از پلیس + ۱۰ دریافت می‌کردیم، الان از دیتابیس سامانه سیمین دریافت و هر ماه برای دهک‌بندی جدید به وزارت رفاه ارسال می‌کنیم؛ دهک‌بندی جدید هر ماه بر اساس این اطلاعات تغییر می‌کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: یارانه نقدی ، هدفمندی یارانه‌ها
خبرهای مرتبط
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۶ آبان ماه
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن+ عکس
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
قشم دروازه اقتصاد دیجیتال ایران می‌شود
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازگشت آلودگی هوا به کلان‌شهر‌ها از ۲۷ آبان‌ماه
نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی در تهران افتتاح شد
آخرین اخبار
سامانه خدمات یارانه نقدی راه‌اندازی شد
ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان در پمپ بنزینها امکانپذیر نیست+ فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان‌شهر‌ها از ۲۷ آبان‌ماه
نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی در تهران افتتاح شد
موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی امضا شد
از ضعف نقدینگی تا رفتار محتاطانه سهامداران
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۶ آبان ماه
مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع از ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز گذشت
کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد مترمکعب نیازمند چه میزان سرمایه است؟
قشم دروازه اقتصاد دیجیتال ایران می‌شود
انجام مذاکرات اولیه برای اتصال ریلی چین به اروپا با قطار برقی سرخس-چشمه ثریا
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن+ عکس
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازنگری سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۳۶.۸ میلیارد دلار ارز واردات طی امسال تامین شد
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم