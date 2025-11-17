باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه دولت الکترونیک و تسهیل خدماترسانی، سامانه یکپارچه مدیریت یارانه نقدی (سیمین) از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها راهاندازی شد. این سامانه با هدف ارائه خدمات غیر حضوری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات، امکان انجام همه امور مربوط به یارانه نقدی را به صورت برخط (آنلاین) فراهم میکند.
خدماتی مانند ثبت نام خانوارهای جدید، اصلاح ساختار خانوار، ثبت یا تغییر اطلاعات حساب بانکی، استعلام یارانههای پرداخت شده و تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ از طریق این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری به پلیس + ۱۰، در دسترس شهروندان قرار دارد. سامانه سیمین گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی و ارائه خدمات امن و سریع به مردم است.
در همین ارتباط سید علیرضا موسوی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانهها اظهار داشت: یکی از خدماتی که در زمینه اصلاح ساختار خانوار بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانههاست، تغییرات ساختار خانوار است و این موضوع با کمک سازمان ثبت احوال در دست اقدام و در حال انجام است. این امکان فراهم شده تا ذینفعان از طریق سامانه سیمین و همچنین سامانه ncr سازمان ثبت احوال نسبت به اصلاح ساختار خانوار خود اقدام کنند.
وی افزود: بحث یارانه از ابتدا با موضوع خانوار شکل گرفت و خانوار میتواند افرادی باشند که لزوما رابطه سببی یا نسبی نداشته باشند ولی میتوانند مثلا با حکم حضانت یا قیمومیت زیر یک سقف با هم زندگی کنند و یارانه یا خدمات دیگر بگیرند با این حال برای اینکه به موضوع خانوار انسجامی داده شود، همه ذینفعان باید نسبت به تغییرات ساختار خانوار اقدام کنند که یکی از راههای آن مراجعه به سامانه سیمین است؛ در این روش سرپرستان خانوار ساختار فعلی افراد تحت پوشش خود را ملاحظه کرده و در صورت نیاز، افرادی را اضافه یا حذف میکنند. مثلا فردی که سرپرست خانوار است، فرزندی دارد که در ساختار خانوار موجود نیست ولی میتواند با احراز هویت آن فرزند، وی را به ابعاد خانوار خود اضافه کند؛ این اتفاق صرفا مربوط به یارانه نیست چون احتمالا خدمات دیگری هم در راه است که برای دریافت آنها نیاز به ساختار جدید خانوار دارد.
موسوی گفت: مردم میتوانند با مراجعه به سامانه سیمین به راحتی همه خدمات مورد نیاز یارانه نقدی را انجام دهند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ نیست؛ اطلاعاتی که قبلا از پلیس + ۱۰ دریافت میکردیم، الان از دیتابیس سامانه سیمین دریافت و هر ماه برای دهکبندی جدید به وزارت رفاه ارسال میکنیم؛ دهکبندی جدید هر ماه بر اساس این اطلاعات تغییر میکند.
منبع: ایرنا