پژوهش جدید هشدار می‌دهد کاهش کمک‌های توسعه‌ای توسط آمریکا و کشور‌های اروپایی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به مرگ ۹.۴ تا ۲۹.۳ میلیون نفر به طور قابل پیشگیری منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس پژوهشی که منتشر شد، کاهش کمک‌های توسعه‌ای توسط ایالات متحده و کشور‌های اروپایی می‌تواند به مرگ میلیون‌ها نفر به طور قابل پیشگیری تا سال ۲۰۳۰ منجر شود.

این مطالعه هشدار می‌دهد که در بدبینانه‌ترین سناریو، تا ۲۲.۶ میلیون مرگ اضافی — از جمله ۵.۴ میلیون کودک زیر پنج سال — رخ خواهد داد. پژوهشگران برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها، دامنه‌ای بین ۱۶.۳ تا ۲۹.۳ میلیون مرگ را برآورد کرده‌اند. حتی در یک سناریوی خوش‌بینانه‌تر، حدود ۹.۴ میلیون مرگ اضافی پیش‌بینی می‌شود.

این تحقیق که توسط محققانی از اسپانیا، برزیل و موزامبیک انجام و برای نشریه معتبر "لنست گلوبال هلث" ارسال شده، به‌روزرسانی یک مطالعه قبلی است که هشدار داده بود کاهش کمک‌های دولت ترامپ به ۱۴ میلیون مرگ بیشتر منجر خواهد شد. تحلیل جدید، همزمان کمک‌های انگلیس، فرانسه و آلمان را نیز در محاسبات خود گنجانده است.

گونزالو فانخول، از نویسندگان این مطالعه، این رویداد را کاملاً بی‌سابقه خواند و تأکید کرد که برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، این چهار کشور اصلی اهداکننده به طور همزمان در حال کاهش کمک‌های خود هستند.

این مرگ‌ومیر‌ها عمدتاً در حوزه‌های قابل پیشگیری مانند اچ‌آی‌وی/ایدز، مالاریا و سل رخ خواهند داد. پژوهشگران هشدار می‌دهند که کمک‌ها علاوه بر توقف پروژه‌ها، باعث از بین رفتن ظرفیت‌های نهادی خواهد شد که طی دهه‌ها با زحمت فراوان در پناه همکاری بین‌المللی ساخته شده‌اند.

این پژوهش توسط بنیاد راکفلر و وزارت علوم اسپانیا تأمین مالی شده است. یک سخنگوی بنیاد راکفلر این داده‌ها را یک زنگ خطر فوری برای جامعه جهانی خواند و اعلام کرد منتظر انتشار ارقام نهایی پس از طی فرآیند بررسی همتا است تا هزینه انسانی بی‌عملی به وضوح آشکار شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کمک های جهانی ، آژانس توسعه بین المللی
خبرهای مرتبط
جلسه استماع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا درباره داعش
دیپلمات سابق کانادایی:
اعتراضات قزاقستان الگوی «انقلاب رنگی» با هدایت غرب را نشان می دهد
واکنش مسکو به انتشار سند ضد روسی آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
ایران با درس گرفتن از جنگ اخیر، قدرت موشکی خود را توسعه می‌دهد
نخست وزیر برکنار شده بنگلادش به اعدام محکوم شد
فراخوان جهانی برای نجات خبرنگاران ناپدیدشده در غزه
دبیرکل حزب‌الله: اشغال حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
پاکستان از پیشنهاد میانجی‌گری ایران در مناقشه با طالبان استقبال کرد
عقب‌نشینی پ‌ک‌ک از منطقه کلیدی شمال عراق
سی‌ان‌ان: آمریکا فاقد منابع نظامی در منطقه برای برکناری مادورو از قدرت است
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
آخرین اخبار
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
در حال تکمیل / نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد
واشنگتن پست: زرادخانه هسته‌ای چین به سرعت در حال گسترش است
اسموتریچ: هیچ کمیته حقیقت‌یابی درباره حوادث هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد
تلویزیون دولتی روسیه: ارتش ما در شش کشور آفریقایی فعال است
آمریکا سامانه موشکی «تایفون» را از ژاپن جمع‌آوری کرد
دبیرکل حزب‌الله: اشغال حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم
بن‌گویر به نتانیاهو: محمود عباس را دستگیر کنید
هشدار یک نهاد مدنی درباره تشدید نقض حقوق خبرنگاران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
بی‌بی‌سی: آماده مقابله با شکایت ترامپ هستیم
زلنسکی دستور خرید ۱۰۰ جنگنده رافال از فرانسه را صادر کرد
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
فراخوان جهانی برای نجات خبرنگاران ناپدیدشده در غزه
مثلث نفت، امنیت و هسته‌ای محور دیدار بن‌سلمان و ترامپ
پیشنهاد کره جنوبی برای گفت‌و‌گو‌های نظامی با شمال
سیاستمداران عراقی خواستار تشکیل سریع دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی شدند
افشاگری تکان‌دهنده گاردین: شهادت دست‌کم ۹۸ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
ایران با درس گرفتن از جنگ اخیر، قدرت موشکی خود را توسعه می‌دهد
نخست وزیر برکنار شده بنگلادش به اعدام محکوم شد
سی‌ان‌ان: آمریکا فاقد منابع نظامی در منطقه برای برکناری مادورو از قدرت است
بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا به فرستاده ویژه ترامپ درباره اوکراین
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
پاکستان از پیشنهاد میانجی‌گری ایران در مناقشه با طالبان استقبال کرد
نوری زاده وارد کابل شد؛ تأکید ایران بر توسعه روابط اقتصادی از مسیر منطقه آزاد دوغارون
افغانستان در پی گشایش مسیرهای تجاری جدید برای کاهش وابستگی به پاکستان
عقب‌نشینی پ‌ک‌ک از منطقه کلیدی شمال عراق