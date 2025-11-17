باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس پژوهشی که منتشر شد، کاهش کمک‌های توسعه‌ای توسط ایالات متحده و کشور‌های اروپایی می‌تواند به مرگ میلیون‌ها نفر به طور قابل پیشگیری تا سال ۲۰۳۰ منجر شود.

این مطالعه هشدار می‌دهد که در بدبینانه‌ترین سناریو، تا ۲۲.۶ میلیون مرگ اضافی — از جمله ۵.۴ میلیون کودک زیر پنج سال — رخ خواهد داد. پژوهشگران برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها، دامنه‌ای بین ۱۶.۳ تا ۲۹.۳ میلیون مرگ را برآورد کرده‌اند. حتی در یک سناریوی خوش‌بینانه‌تر، حدود ۹.۴ میلیون مرگ اضافی پیش‌بینی می‌شود.

این تحقیق که توسط محققانی از اسپانیا، برزیل و موزامبیک انجام و برای نشریه معتبر "لنست گلوبال هلث" ارسال شده، به‌روزرسانی یک مطالعه قبلی است که هشدار داده بود کاهش کمک‌های دولت ترامپ به ۱۴ میلیون مرگ بیشتر منجر خواهد شد. تحلیل جدید، همزمان کمک‌های انگلیس، فرانسه و آلمان را نیز در محاسبات خود گنجانده است.

گونزالو فانخول، از نویسندگان این مطالعه، این رویداد را کاملاً بی‌سابقه خواند و تأکید کرد که برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، این چهار کشور اصلی اهداکننده به طور همزمان در حال کاهش کمک‌های خود هستند.

این مرگ‌ومیر‌ها عمدتاً در حوزه‌های قابل پیشگیری مانند اچ‌آی‌وی/ایدز، مالاریا و سل رخ خواهند داد. پژوهشگران هشدار می‌دهند که کمک‌ها علاوه بر توقف پروژه‌ها، باعث از بین رفتن ظرفیت‌های نهادی خواهد شد که طی دهه‌ها با زحمت فراوان در پناه همکاری بین‌المللی ساخته شده‌اند.

این پژوهش توسط بنیاد راکفلر و وزارت علوم اسپانیا تأمین مالی شده است. یک سخنگوی بنیاد راکفلر این داده‌ها را یک زنگ خطر فوری برای جامعه جهانی خواند و اعلام کرد منتظر انتشار ارقام نهایی پس از طی فرآیند بررسی همتا است تا هزینه انسانی بی‌عملی به وضوح آشکار شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه