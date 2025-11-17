کمیساریای عالی انتخابات عراق با اعلام نتایج نهایی، مشارکت در ششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور را ۵۶ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با انتشار نتایج نهایی، میزان مشارکت در ششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور را ۵۶ درصد اعلام کرد که این رقم در بغداد، پایتخت، به ۴۸ درصد رسیده است.

نتایج نشان می‌دهد ائتلاف «الإعمار والتنمیة» به رهبری محمد السودانی با کسب ۱۵ کرسی در پایتخت پیشتاز شده است. حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی با ۱۰ کرسی در جایگاه دوم و ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی با ۹ کرسی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

کمیساریای عالی انتخابات هفته گذشته نیز در گزارشی اعلام کرده بود که ائتلاف السودانی با کسب بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رأی (معادل ۴۶ کرسی) در سطح کشور پیشتاز است. پس از آن، حزب «تقدم» با ۳۳-۳۲ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش، سایر جریان‌های مهم از جمله ائتلاف «دولة القانون» و جنبش «صادقون» هر کدام با ۲۸ کرسی، و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با ۲۷ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این نتایج زمینه را برای آغاز مذاکرات بین الائتلافی برای تشکیل دولت آینده و تعیین نخست‌وزیر جدید فراهم می‌کند.

