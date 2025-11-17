باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال مصر و کیپورد دوشنبه شب در چارچوب تورنمنت چهارجانبه امارات در ورزشگاه هزاع بن زاید العین به مصاف یکدیگر رفتند.
در این دیدار، گری رودریگوئز در دقیقه ۱۰ کیپورد را پیش انداخت، اما عمر مرموش در دقیقه ۵۷ گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در وقتهای قانونی با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.
طبق قوانین تورنمنت العین امارات با توجه به تساوی دو تیم در وقتهای قانونی بازی به صورت مستقیم به ضربات پنالتی کشیده شد.
تیم مصر با پیروزی ۲ بر صفر در پنالتیها عنوان سوم مسابقات را به خود اختصاص داد.