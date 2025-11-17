باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سی‌ان‌ان روز دوشنبه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است.

به ادعای این منابع، ترامپ معتقد است که فشار به تنهایی برای وادار کردن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به کناره‌گیری بدون توسل به اقدام نظامی مستقیم کافی خواهد بود، حتی با وجود اینکه ایالات متحده حضور نظامی خود را در منطقه گسترش می‌دهد و تا ۱۵۰۰۰ نیرو و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر آمریکایی را مستقر می‌کند.

با این حال، پیش از این، ترامپ به خبرنگاران گفته بود که مذاکره با مادورو امکان‌پذیر خواهد بود و افزود که مقامات ونزوئلا «دوست دارند صحبت کنند». رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام اینکه قصد دارد یک کارتل مواد مخدر که ادعا می‌کند نیکلاس مادورو ریاست آن را برعهده دارد، را به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کند، به احتمال مذاکره با همتای ونزوئلایی خود اشاره کرد.

شایان ذکر است که عملیات اخیر آمریکا در منطقه کارائیب تاکنون منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۷ نفر در بیش از ۱۵ حمله علیه قایق‌ها شده و واکنش منفی دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است.

در همین راستا نیویورک تایمز گزارش داد که در ۷ اکتبر، ترامپ به دولت خود دستور داد تا تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده با ونزوئلا را متوقف کند و به سازمان سیا اجازه داد تا عملیات مخفی در این کشور آمریکای جنوبی انجام دهد.

منبع: سی ان ان