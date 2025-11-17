باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با باکاری یائو سانگاره وزیر امور خارجه نیجر، درباره روابط دوجانبه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به عزم ایران برای تقویت روابط با کشورهای آفریقایی، بر اهمیت تقویت همکاریهای دو کشور در سطح دوجانبه و نیز هماهنگی در مجامع بینالمللی تأکید کرد. عراقچی همچنین از وزیر امور خارجه نیجر برای سفر به ایران دعوت کرد.
وزیر امور خارجه نیجر با اشاره به روابط عالی و دوستانه میان دو کشور، ضمن استقبال از دعوت به عمل آمده، آمادگی نیجر را برای گسترش مناسبات فیمابین در زمینههای مورد علاقه طرفین اعلام کرد.