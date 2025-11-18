باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال کشورمان در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود.

کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان با هدف تقابل با تیم ملی مصر در فینال راهی تورنمنت چهار جانبه العین امارات شد تا ملی پوشان محک جدی برای مسابقات جام جهانی بخورند، اما برخلاف پیش بینی ها، تیم ملی ازبکستان در یک بازی دیدنی و با درخشش اوستون اورونوف ستاره ملی پوش پرسپولیس توانست تیم ملی مصر را شکست بدهد و به فینال این تورنمنت راه یابد تا باز هم شاهد تکراری‌ترین بازی فینال باشیم.

شاگردان قلعه نویی با وجود برتری برابر تیم کیپ ورد و صعود به فینال تورنمنت العین امارات با انتقاداتی از سوی کارشناسان فوتبال مواجه شدند. در حالی که تصور می‌شد یوز‌های ایرانی به راحتی از سد حریف ناشناخته و گمنام خود پیروز شوند، اما آنها در طول ۹۰ دقیقه نتوانستند به حریف خود گل بزنند و در ضربات پنالتی و با درخشش علیرضا بیرانوند در درون دروازه توانستند جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست آورند.

به هر حال تیم ملی ایران برابر تیم نه چندان مطرح کیپ ورد حالت تدافعی به خود گرفته و دل به ضدحملات سپرده بود و این شیوه بازی باعث شده بود که تیم کیپ ورد درصد بیشتری از مالکیت بازی را در اختیار داشته باشد و بازی دفاعی ملی پوشان کشورمان مورد انتقاد کارشناسان فوتبال قرار بگیرد.

شاگردان قلعه نویی به دنبال پیروزی برابر تیم ملی ازبکستان هستند تا علاوه بر قهرمانی در تورنمنت العین امارات بتوانند انتقام شکست بازی فینال جام کافا را از حریف ازبکی خود بگیرند و از فشار و هجمه‌های وارد شده، بکاهند.

در آن طرف، تیم ملی ازبکستان در بازی با مصر عملکرد فوق العاده‌ای داشت و این تیم ازبکی با دبل اوستون اورونوف توانست یاران محمد صلاح را شکست بدهد و به مرحله فینال تورنمنت العین امارات راه یابد و دوباره برابر تیم ملی ایران صف آرایی کند.

تیم ملی ازبکستان با هدایت فابیو کاناوارو مربی ایتالیایی خود متحول شده و این تیم در بازی قبلی خود با تیم ملی مصر نشان داد که به عنوان یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی انگیزه بالایی دارد. به هر حال ازبک‌ها طی یک دهه گذشته با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت مدرن و ثبات مدیریتی به سطحی از انسجام رسیده‌اند و آنها خود را به‌عنوان یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیای میانه و حتی قاره کهن معرفی کرده‌اند.

تیم‌های ایران و ازبکستان پرتکرارترین بازی‌ها را در مقابل یکدیگر داشته‌اند و آنها از ۳۰ خرداد تا امروز ۶ بار با هم صف‌آرایی کرده‌اند. ایران در خرداد ۱۴۰۲ توانست ازبکستان را در فینال تورنمنت کافا (کشور‌های آسیای مرکزی) ۲۰۲۳ شکست بدهد؛ سپس در مراحل دوم و سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ هر بار ۲ مرتبه با ازبکستان بازی کردیم که ۲ تساوی صفر - صفر و ۲ نتیجه ۲-۲ ثبت شد. آخرین تقابل ایران و ازبکستان ۷۱ روز پیش و در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ بود که شاگردان قلعه نویی در تاشکند با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند تا نخستین باخت «تیم ملی» مقابل ازبک‌ها بعد از ۴۶۸۱ روز ثبت شود.

سردار آزمون، روزبه چشمی، علی قلی‌زاده و محمد محبی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی امشب نیستند. همچنین مهدی قایدی و محمد مهدی محبی به جای محبی بازیکن مصدوم در جمع ملی پوشان قرار گرفتند.

این ۲ تیم تاکنون ۱۴ مرتبه به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۱۰ برد سهم ایران، یک برد سهم ازبک‌ها و ۳ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

به هر حال باید دید که قلعه نویی می‌تواند با کسب جام قهرمانی از شدت انتقادات بکاهد و یا کاناوارو مربی ایتالیایی ازبکستان نخستین قهرمانی اش را در یک تورنمنت چهار جانبه کسب می‌کند.