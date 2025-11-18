باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی امشب در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات به مصاف تیم فوتبال ازبکستان میرود که سردار آزمون، روزبه چشمی، علی قلیزاده و محمد محبی را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.
به نظر میرسد تیم ملی ایران همانند بازی با تیم ملی کیپ ورد با سیستم تدافعی برابر تیم ازبکستان بازی کند و دل به ضد حملات ببندد.
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار فینال تورنمنت العین مقابل ازبکستان نسبت به فینال کافا با ۹ تغییر محسوس همراه است. این جابهجاییها نشاندهنده غیبت چند بازیکن کلیدی و تغییر سیاست انتخابی سرمربی است.
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، عارف آقاسی، آریا یوسفی، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان و شهریار مغانلو در فینال جام کافا حضور داشتند، اما برخی از این بازیکنان به علت مصدومیت، ناآمادگی فنی یا عدم دعوت از سوی کادر فنی در لیست تیم ملی ایران در تورنمنت العین امارات نیستند.
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تیم ازبکستان به شرح زیر است.
علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیلزاده، دانیال اسماعیلیفر، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد مهدی محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی