تیم ملی فوتبال ایران با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال ازبکستان در فینال تورنمنت العین امارات می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی امشب در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات به مصاف تیم فوتبال ازبکستان می‌رود که سردار آزمون، روزبه چشمی، علی قلی‌زاده  و محمد محبی را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

به نظر می‌رسد تیم ملی ایران همانند بازی با تیم ملی کیپ ورد با سیستم تدافعی برابر تیم ازبکستان بازی کند و دل به ضد حملات ببندد.  

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار فینال تورنمنت العین مقابل ازبکستان نسبت به فینال کافا با ۹  تغییر محسوس همراه است. این جابه‌جایی‌ها نشاندهنده غیبت چند بازیکن کلیدی و تغییر سیاست انتخابی سرمربی است.

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، آریا یوسفی، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان و شهریار مغانلو در فینال جام کافا حضور داشتند، اما برخی از این بازیکنان به علت  مصدومیت، ناآمادگی فنی یا عدم دعوت از سوی کادر فنی در لیست تیم ملی ایران در تورنمنت العین امارات نیستند.  

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تیم ازبکستان به شرح زیر است.  

 علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد مهدی محبی،   امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی 

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی ازبکستان ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
فنونی زاده:
سرمربی تیم ملی با اظهاراتش باعث جبهه گیری مردم می‌شود
تقابل ایران و ازبکستان در العین؛
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
آخرین اخبار
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
پیروزی پرگل تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل کره‌جنوبی
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو