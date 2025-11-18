باشگاه خبرنگاران جوان - جلال الدین ماشاریپوف هافبک تیم فوتبال استقلال در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که ایگور سرگیف مهاجم ۳۲ ساله پاختاکور از تیم‌های استقلال و پرسپولیس پیشنهاد دارد.

به هر حال سرگیف در نیم فصل قراردادش با تیم پاختاکور ازبکستان به پایان می‌رسد و بازیکن آزاد می‌شود.

سرگیف در ۳۳ بازی برای تیم پاختاکور ازبکستان در لیگ برتر و جام حذفی ۲۳ گل زده و ۳ پاس گل هم داده است.

ماشاریپوف در بخشی از صحبت هایش بیان کرده که ساپینتو سرمربی استقلال از او درباره سرگیف سوالاتی را پرسیده است و به نظر می‌رسد این مربی خواهان جذب سرگیف است.

علاوه بر این، شنیده می‌شود که ایگور سرگیف یکی از گزینه‌های مدنظر اوسمار سرمربی پرسپولیس برای تقویت خط حمله این تیم است. این بزیکن از نظر اوسمار ویژگی‌های مدنظر او را در خط حمله دارد و مذاکرات ابتدایی با او شروع شده است.

به هر حال باید دید که سرگیف در صورت حضور در ایران راهی کدامیک از تیم‌های استقلال و پرسپولیس می‌شود.