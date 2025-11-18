نماینده مجلس می‌گوید در بودجه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی است، اما آثار مثبتی که در زندگی مردم قرار بود بیفتد مثل کاهش قیمت را ندیدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال حذف ارز ترجیحی گفت: ما در سال ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ هم ۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص دادیم. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: امسال هم از این ۱۲ میلیارد دلار، ۴ میلیارد دلار مربوط به داروست و ۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی است که در این روش هم فساد است و هم آن آثار مثبتی که در زندگی مردم قرار بود بیفتد مثل کاهش قیمت را ندیدیم و مردم هم نگران هستند. 

این نماینده مجلس می‌گوید یک نکته این است که نظارت کافی نبوده؛ چون وزیر جهاد کشاورزی گفت که ما ارز ترجیحی دادیم تا یک نفر برنج وارد کند و با این نرخ توزیع کند، اما این را برده در جای دیگر تا دو و نیم برابر فروخته است. سوالی که مطرح است اینکه چه کسی باید نظارت می‌کرد؟، شما که ارز را دادید باید در ادامه آن را کنترل می‌‎کردید لذا این ایراد وارد است. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نکته دوم این که آیا ما باید همین روش را ادامه دهیم؟. اعتقاد من این است که غیر از دارو، برای بقیه اقلام ضرورتی ندارد و ما می‌توانیم آن را به خود تولیدکننده بدهیم و بگوییم ذرت و کنجاله خود را وارد کن و تفاوت یارانه را ما می‌دهیم و به‌جای اینکه او بیاید دنبال ما باشد، تشکل‌هایی دارند که از طریق آن وارد کنند و پولش را به آنها می‌دهیم یا برای مردم کالابرگ در اختیارشان قرار دهیم و بگوییم گوشت و برنج تامین است تا به‌جای اینکه پول به جیب یکسری صاحب منافع برود در اختیار خود مردم به‌صورت کالابرگ قرار دهیم که احساس می‌کنم که در سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ارز ترجیحی ، واردات دارو ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
حاجی‌دلیگانی در گفت‌‎وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
ممکان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر کشور: احتمال تعمیم انتخابات تناسبی به مجلس وجود دارد
دیدار عارف و دانشجویان ایرانی در روسیه
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه نیجر
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید امارات به وزیر امور خارجه کشورمان
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سلطنت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
آخرین اخبار
آثار مثبت ارز ترجیحی را در زندگی مردم ندیدیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۷ آبان
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه نیجر
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سلطنت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید امارات به وزیر امور خارجه کشورمان
دیدار عارف و دانشجویان ایرانی در روسیه
وزیر کشور: احتمال تعمیم انتخابات تناسبی به مجلس وجود دارد
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان