باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال حذف ارز ترجیحی گفت: ما در سال ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ هم ۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص دادیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: امسال هم از این ۱۲ میلیارد دلار، ۴ میلیارد دلار مربوط به داروست و ۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی است که در این روش هم فساد است و هم آن آثار مثبتی که در زندگی مردم قرار بود بیفتد مثل کاهش قیمت را ندیدیم و مردم هم نگران هستند.

این نماینده مجلس می‌گوید یک نکته این است که نظارت کافی نبوده؛ چون وزیر جهاد کشاورزی گفت که ما ارز ترجیحی دادیم تا یک نفر برنج وارد کند و با این نرخ توزیع کند، اما این را برده در جای دیگر تا دو و نیم برابر فروخته است. سوالی که مطرح است اینکه چه کسی باید نظارت می‌کرد؟، شما که ارز را دادید باید در ادامه آن را کنترل می‌‎کردید لذا این ایراد وارد است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نکته دوم این که آیا ما باید همین روش را ادامه دهیم؟. اعتقاد من این است که غیر از دارو، برای بقیه اقلام ضرورتی ندارد و ما می‌توانیم آن را به خود تولیدکننده بدهیم و بگوییم ذرت و کنجاله خود را وارد کن و تفاوت یارانه را ما می‌دهیم و به‌جای اینکه او بیاید دنبال ما باشد، تشکل‌هایی دارند که از طریق آن وارد کنند و پولش را به آنها می‌دهیم یا برای مردم کالابرگ در اختیارشان قرار دهیم و بگوییم گوشت و برنج تامین است تا به‌جای اینکه پول به جیب یکسری صاحب منافع برود در اختیار خود مردم به‌صورت کالابرگ قرار دهیم که احساس می‌کنم که در سال آینده این اتفاق خواهد افتاد.