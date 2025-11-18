در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا، هلند و آلمان با برتری پرگل مقابل رقبا راهی جام ۲۰۲۶ شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۶ مسابقه پی‌گیری شد که طی آن هلند و آلمان با برتری پرگل مقابل رقبا راهی جام ۲۰۲۶ شدند.

در گروه A تیم ملی آلمان در یک دیدار فینال گونه به مصاف اسلواکی رفت. برنده این دیدار می‌توانست به صورت مستقیم راهی جام جهانی شود و شاگردان ناگلزمن که حتی با تساوی هم می‌توانستند به جام جهانی برسند، ریسک نکردند و با ارائه یک بازی هجومی ۶ گل به حریف زدند تا جای هیچ حرفی باقی نماند.

نیک ولتماده با ضربه سر زودهنگام طلسم دروازه را شکست و به آمار ۴ گل در ۳ مسابقه ملی اخیر خود رسید. لروی سانه ۲ گل متوالی در انتهای ۴۵ دقیقه نخست به ثمر رساند و در ادامه یک پاس گل داد. پاس در عمق استثنایی لئون گورتزکا باعث شد هم‌تیمی‌اش در بایرن مونیخ یعنی سرژ گنبری دروازه دوبراوکا را باز کند و ریدل باکو، مدافع راست لایپزیش تنها ۳ دقیقه بعد از ورود به زمین، موفق به گلزنی شد.  در دقایق پایانی مسابقه نوبت به دیگر بازیکنان لایپزیش یعنی فورزان اودراگوی ۱۹ ساله رسید که به محض حضور در زمین اولین گل ملی خود را به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دیگر دیدار این گروه ایرلند شمالی با یک گل مقابل لوکزامبورگ به برتری رسید. آلمان با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و اسلواکی با ۱۲ امتیاز راهی پلی‌آف شد.  

در گروه G هلند با چهار گل لتونی را شکست داد تا این تیم هم با ۲۰ امتیاز صدرنشین و مسافر جام جهانی شود. تیجانی ریندرس (۱۶)، کودی خاکپو (۵۸)، ژاوی سیمونز (۶۰) و دونیل مالن (۶۳) گلزنان لاله‌های نارنجی در این بازی بودند.

در دیگر بازی این گروه، لهستان ۳-۲ میزبانش مالت را شکست داد و پشت سر هلند با ۱۷ امتیاز به پلی آف رسید. شاگردان یان اوربان ۲ بار گل تساوی را دریافت کردند، اما در نهایت پیوتر زیلینسکی، هافبک ۳۱ ساله اینتر در دقیقه ۸۵ مهر پیروزی را کوبید. روبرت لواندوفسکی در این مسابقه یک گل زد و یک پاس گل داد.  

بازی‌های گروه L هم تشریفاتی بود، زیرا صعود کرواسی و حضور چک در پلی آف از قبل قطعی بود با این حال هر دو تیم موفق به شکست حریفانشان شدند.   کرواسی  به پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مونته‌نگرو رسید. میزبان با ۲ گل زودهنگام پیش افتاد، اما کروات‌ها با گل‌های پریشیچ از روی نقطه پنالتی و یاکیچ به بازی برگشتند و در نهایت نیکولا ولاسیچ، هافبک تهاجمی تورینو در دقیقه ۸۷ برتری را تثبیت کرد. در دیگر دیدار این گروه جمهوری چک با ۶ گل جبل‌الطارق را در هم کوبید. کرواسی با ۲۰ امتیاز راهی جام جهانی شد و چک با ۱۶ امتیاز به پلی‌آف رفت.

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی آلمان
خبرهای مرتبط
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ/ یاران هالند با در هم کوبیدن آتزوری راهی جام جهانی شدند+ فیلم
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
آخرین اخبار
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
پیروزی پرگل تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل کره‌جنوبی
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو