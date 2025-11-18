در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا، هلند و آلمان با برتری پرگل مقابل رقبا راهی جام ۲۰۲۶ شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۶ مسابقه پی‌گیری شد که طی آن هلند و آلمان با برتری پرگل مقابل رقبا راهی جام ۲۰۲۶ شدند.

در گروه A تیم ملی آلمان در یک دیدار فینال گونه به مصاف اسلواکی رفت. برنده این دیدار می‌توانست به صورت مستقیم راهی جام جهانی شود و شاگردان ناگلزمن که حتی با تساوی هم می‌توانستند به جام جهانی برسند، ریسک نکردند و با ارائه یک بازی هجومی ۶ گل به حریف زدند تا جای هیچ حرفی باقی نماند.

نیک ولتماده با ضربه سر زودهنگام طلسم دروازه را شکست و به آمار ۴ گل در ۳ مسابقه ملی اخیر خود رسید. لروی سانه ۲ گل متوالی در انتهای ۴۵ دقیقه نخست به ثمر رساند و در ادامه یک پاس گل داد. پاس در عمق استثنایی لئون گورتزکا باعث شد هم‌تیمی‌اش در بایرن مونیخ یعنی سرژ گنبری دروازه دوبراوکا را باز کند و ریدل باکو، مدافع راست لایپزیش تنها ۳ دقیقه بعد از ورود به زمین، موفق به گلزنی شد. در دقایق پایانی مسابقه نوبت به دیگر بازیکنان لایپزیش یعنی فورزان اودراگوی ۱۹ ساله رسید که به محض حضور در زمین اولین گل ملی خود را به ثمر برساند.

در دیگر دیدار این گروه ایرلند شمالی با یک گل مقابل لوکزامبورگ به برتری رسید. آلمان با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و اسلواکی با ۱۲ امتیاز راهی پلی‌آف شد.

در گروه G هلند با چهار گل لتونی را شکست داد تا این تیم هم با ۲۰ امتیاز صدرنشین و مسافر جام جهانی شود. تیجانی ریندرس (۱۶)، کودی خاکپو (۵۸)، ژاوی سیمونز (۶۰) و دونیل مالن (۶۳) گلزنان لاله‌های نارنجی در این بازی بودند.

در دیگر بازی این گروه، لهستان ۳-۲ میزبانش مالت را شکست داد و پشت سر هلند با ۱۷ امتیاز به پلی آف رسید. شاگردان یان اوربان ۲ بار گل تساوی را دریافت کردند، اما در نهایت پیوتر زیلینسکی، هافبک ۳۱ ساله اینتر در دقیقه ۸۵ مهر پیروزی را کوبید. روبرت لواندوفسکی در این مسابقه یک گل زد و یک پاس گل داد.

بازی‌های گروه L هم تشریفاتی بود، زیرا صعود کرواسی و حضور چک در پلی آف از قبل قطعی بود با این حال هر دو تیم موفق به شکست حریفانشان شدند. کرواسی به پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مونته‌نگرو رسید. میزبان با ۲ گل زودهنگام پیش افتاد، اما کروات‌ها با گل‌های پریشیچ از روی نقطه پنالتی و یاکیچ به بازی برگشتند و در نهایت نیکولا ولاسیچ، هافبک تهاجمی تورینو در دقیقه ۸۷ برتری را تثبیت کرد. در دیگر دیدار این گروه جمهوری چک با ۶ گل جبل‌الطارق را در هم کوبید. کرواسی با ۲۰ امتیاز راهی جام جهانی شد و چک با ۱۶ امتیاز به پلی‌آف رفت.