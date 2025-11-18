باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم

رئیس اسبق انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در مورد تقلب در جراحی زیبایی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد باطنی، رئیس اسبق انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص تقلب در جراحی زیبایی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم
young journalists club

پشت پرده تجارت با جراحی زیبایی

تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم
young journalists club

افزایش جراحی‌های زیبایی همزمان با شیوع کرونا

تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم
young journalists club

جراحی‌های زیبایی و پلاستیک در شرایط کرونا چگونه انجام می‌شود؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف ترامپ به پوششی بودن مذاکره برای حمله به ایران + فیلم
۳۶۳۴

اعتراف ترامپ به پوششی بودن مذاکره برای حمله به ایران + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم
۱۵۱

تقلب‌هایی که در جراحی زیبایی انجام می‌شود + فیلم

۲۷ . آبان . ۱۴۰۴
توجه بیشتر به محیط‌بان‌ها ضروری است + فیلم
۱۴۷

توجه بیشتر به محیط‌بان‌ها ضروری است + فیلم

۲۷ . آبان . ۱۴۰۴
نشانه تنگی کانال نخاعی در بدن + فیلم
۱۴۴

نشانه تنگی کانال نخاعی در بدن + فیلم

۲۷ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.