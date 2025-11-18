باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توجه بیشتر به محیط‌بان‌ها ضروری است + فیلم

بازنشسته اداره حفاظت محیط زیست سمنان در خصوص حفاظت از محیط زیست و محیط‌بان‌ها نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن نجفی، بازنشسته اداره حفاظت محیط زیست سمنان  در برنامه صبح بخیر ایران در مورد حفاظت از محیط زیست توضیحاتی را ارائه کرد.

 
