آمریکا اعلام کرد که با تحریم دو شرکت بزرگ روسی، فشار اقتصادی بر مسکو تشدید شده و افت بی‌سابقه قیمت نفت روسیه را تضعیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دو شرکت بزرگ نفتی روسیه یعنی روسنفت و لوک‌اویل را هدف قرار داده است؛ اقدامی که از تأثیرگذارترین اقدامات وزارت خزانه‌داری به‌شمار می‌رود.»

این وزارتخانه ادعا کرد که «نفت روسیه اکنون با پایین‌ترین قیمت‌های خود در سال‌های اخیر فروخته می‌شود و این موضوع ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را تضعیف کرده است.»

همچنین تاکید کرد که «وزارت خزانه‌داری آماده است در صورت لزوم، اقدامات بیشتری را برای پایان دادن به کشتار بی‌ضابطه در اوکراین اتخاذ کند.»

این درحالی است که آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماه نوامبر خود هشدار داد: تحریم‌های کشورهای غربی علیه ۲ شرکت بزرگ نفتی روسیه، «روس‌نفت» و «لوک‌اویل»، خطراتی فراتر از مرزهای این کشور برای ثبات بازار جهانی انرژی ایجاد کرده‌اند.

شایان ذکر است که لوک اویل سه پالایشگاه در اروپا دارد و همچنین در میادین نفتی قزاقستان، ازبکستان، عراق، مکزیک، غنا، مصر و نیجریه سهامدار است. این شرکت همچنین صدها پمپ بنزین در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده دارد.

منبع: النشره

