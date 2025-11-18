شورای امنیت سازمان ملل با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع روسیه و چین، قطعنامه طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به نفع قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رأی داد که طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را — که شامل استقرار یک نیروی بین‌المللی و ترسیم مسیری برای تشکیل یک دولت فلسطینی در آینده می‌شود — تقویت می‌کند.

در این رأی‌گیری، ۱۳ رأی موافق به این متن وجود داشت و تنها روسیه و چین با رأی ممتنع مخالفت خود را اعلام نکردند بنابراین هیچ وتویی صورت نگرفت.

دونالد ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد این قطعنامه که «هیئت صلح را به رسمیت می‌شناسد و تأیید می‌کند و من ریاست آن را بر عهده خواهم داشت... به عنوان یکی از بزرگترین تأییدیه‌ها در تاریخ سازمان ملل ثبت خواهد شد و به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر خواهد شد.»

مخالفت حماس و موافقت اسرائیل

اما حماس که توسط این قطعنامه از هر نقش حکومتی در غزه منع شده، اعلام کرد این قطعنامه پاسخگوی خواسته‌ها و حقوق سیاسی و بشردوستانه فلسطینیان نیست.

حماس استدلال کرد که یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در این سرزمین «طرفی از درگیری به نفع اشغالگران خواهد بود».

این گروه گفت: «این قطعنامه یک مکانیسم قیمومیت بین‌المللی را بر نوار غزه تحمیل می‌کند که مردم ما و جناح‌های آن آن را رد می‌کنند.» در این بیانیه آمده است: «واگذاری وظایف و نقش‌ها در داخل نوار غزه به نیروی بین‌المللی، از جمله خلع سلاح مقاومت، آن را از بی‌طرفی محروم می‌کند و آن را به طرفی از درگیری به نفع اشغالگران تبدیل می‌کند.»

حماس تأکید کرد که هر نیروی بین‌المللی، در صورت تأسیس، «باید فقط در مرز‌ها برای جداسازی نیروها، نظارت بر آتش‌بس و کاملاً تحت نظارت سازمان ملل مستقر شود.»

از سوی دیگر، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری مدعی شد این قطعنامه اطمینان می‌دهد که حماس دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.

مفاد کلیدی قطعنامه

این قطعنامه که بر اساس برنامه رئیس‌جمهور آمریکا نگاشته شده، اجازه می‌دهد آتش‌بس شکننده‌ای که از ۱۹ مهرماه در غزه برقرار شده، تداوم یابد. مهم‌ترین مفاد آن عبارتند از اجازه تشکیل یک «نیروی تثبیت بین‌المللی» (ISF) که این نیرو با همکاری اسرائیل و مصر و پلیس تازه‌آموزش‌دیده فلسطینی، برای امن‌سازی مناطق مرزی و خلع سلاح نوار غزه عمل خواهد کرد. اجازه تشکیل هیئت صلح که این نهاد به عنوان یک بدنه حاکمیتی انتقالی برای غزه — که ریاست آن را ترامپ بر عهده خواهد داشت — تا پایان سال ۲۰۲۷ فعالیت خواهد کرد. ذکر مسیر احتمالی برای تشکیل دولت فلسطینی که قطعنامه به زبان پیچیده‌ای بیان می‌کند که پس از اجرای اصلاحات درخواستی در تشکیلات خودگردان فلسطین و با پیشرفت بازسازی غزه، شرایط برای ایجاد یک مسیر معتبر به سوی تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطینی ممکن است فراهم شود؛ موضوعی که اسرائیل به شدت آن را رد می‌کند. در نهایت، درخواست برای ازسرگیری تحویل کمک‌های بشردوستانه در مقیاس بزرگ از طریق سازمان ملل، صلیب سرخ و هلال احمر.

واکنش‌های بین‌المللی

ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مشترک که توسط قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه امضا شده، حمایت چندین کشور عربی و اسلامی را به دست آورد.

با این حال، روسیه — که حق وتو دارد — پیش‌نویس رقیبی را منتشر کرد و گفت سند آمریکا برای حمایت از تشکیل دولت فلسطین کافی نیست. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، این قطعنامه آمریکا را «غیرشفاف» خواند و گفت: «در عمل، به اعضای شورای امنیت فرصت کافی برای انجام کاری با حسن نیت داده نشد.»