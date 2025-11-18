باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در مطلبی در اینستاگرام نوشت: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه میزبان اجلاس بینالمللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» با حضور اندیشمندان، شخصیتهای برجسته بینالمللی و رسانههای داخلی و خارجی بود.
در آیین افتتاح این اجلاس به تفصیل ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در جریان جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران را تشریح کردم حقوق بینالملل، اگرچه زیر حملات ناجوانمردانه قرار دارد، اما هنوز زنده است البته به شرط آنکه همه از آن دفاع کنند و اجازه ندهند زورگویی و یکجانبهگرایی قانون را به مسلخ ببرد.
ما در تهران نشان دادیم که صدای دفاع از حق و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد این اجلاس تنها یک گردهمایی علمی نبود پیامی روشن به جهان بود که ایران، مقتدر پیشتاز ایستادگی در برابر نقض فاحش حقوق بینالملل است و تا تحقق کامل عدالت از پای نخواهد نشست.