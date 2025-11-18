رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف بالای آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور که عامل افزایش هزینه‌های سلامت می‌شود، هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در پیامی به مناسبت هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی، گفت: مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور بیش از میانگین جهانی است و استفاده بی‌رویه از این دارو‌ها در دامداری و کشاورزی از عوامل تشدید مقاومت میکروبی است.

وی تأکید کرد: کنترل این روند نیازمند همکاری بین‌بخشی و اصلاح الگوی مصرف در نظام سلامت و زنجیره تولید است.

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی، گفت: این پدیده یکی از تهدید‌های جدی سلامت عمومی است که درمان بسیاری از عفونت‌ها را دشوارتر و هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف و تجویز منطقی در کنار تقویت آموزش عمومی، پیش‌نیاز مهار روند رو به رشد مقاومت میکروبی است.

پیرصالحی تأکید کرد: همکاری بخش‌هایی مانند سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب رویکرد سلامت یکپارچه ضروری است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک در دامداری و کشاورزی، پایش مداوم زنجیره تولید و بهینه‌سازی سیاست‌های دارویی؛ از ارکان اصلی پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی است و سازمان غذا و دارو در این مسیر برنامه‌های نظارتی و آموزشی خود را تقویت کرده است.

وی در پایان با اشاره به شعار امسال هفته جهانی مقاومت میکروبی «اقدام کنونی، حفاظت از امروز، تضمین آینده»، گفت: با مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها می‌توان امروز را ایمن‌تر کرد و آینده‌ای مطمئن‌تر ساخت.

