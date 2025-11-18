باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۴ رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی تا جمعه ۷ آذر ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

این آزمون روز جمعه ۲۱ آذر ماه در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان لازم است در زمان ثبت‌نام با توجه به شرایط و محل سکونت یا تحصیل، نسبت به انتخاب و ثبت حوزه امتحانی مورد نظر خود اقدام کنند.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته‌شدگان با هدف ارزیابی میزان تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی با توجه به رشته تحصیلی است. اگر دانشجویان نتوانند حد نصاب لازم را کسب کنند، می‌بایست واحد درسی «زبان پیش‌دانشگاهی» را سپری کنند.

این آزمون سطح‌بندی زبان توسط دانشگاه پذیرنده دانشجو طراحی و اجرا شود و براساس نتایج آزمون و رشته تحصیلی با نظر شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویانی که مشمول گذراندن درس زبان انگلیسی هستند، مشخص شوند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی