باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرحیم اسدی لاری مدیرعامل سرای سالمندان شیراز گفت: آگاهی از روند رو به رشد جمعیت سالخورده و به خصوص آنان که در عین سالمندی و از پا افتادگی هیچ سرپرست و ماوای ندارند تا دوران کهولت خود را با آبرومندی و آسایش خاطر سپری کنند، گروهی از انسان‌های خیر و نوع دوست و متعهد شیراز را بر آن داشت تا نسبت به این امر خطیر که از موضوعات مهم و ضروری جامعه‌ی امروز است توجه کنند.

مدیرعامل سرای سالمندان شیراز افزود: همراهی خیرین سلامت به سبب کثرت جمعیت کهنسال می‌تواند شرایط مطلوب و با نشاط تری برای حفظ سلامتی سالمندان در کلیه ابعاد جسمی، روحی، درمانی و بازتوانی آنان ایجاد نماید و بر این باورم که توفیق در این مسیر جز با تعامل و مشارکت خیرین توانمند و با انگیزه مقدور نخواهد بود.

تابنده رییس هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس با اشاره به اینکه رسالت اصلی مجمع خیرین و سرای سالمندان حمایت در راستای حفظ کرامت افراد سالمند است گفت: با توجه به روند تغییرات جمعیتی کشور که در آینده نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت را پیش رو خواهیم داشت باید تدابیری اندیشه شود تا بتوانیم پاسخگوی نسل سالخورده‌ای که در حال افزایش است باشیم و نیاز هست با برنامه ریزی آینده نگر اینگونه مراکز توسعه پیدا کند.

او در پایان به طرح شهر فرزانگان به عنوان یک الگوی مناسب اشاره کرد که می‌تواند طرح جامع و کاملی برای نگهداری از سالمندان باشد.

رامجردی مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس ضمن سپاس از همکاری و همراهی نیکوکارانی که تا کنون حامی این امر مهم بودند گفت: بعد از این نشست در راستای حمایت از سالمندان در اولین گام مبلغ صدمیلیون تومان از طرف مجمع خیرین تامین سلامت فارس به این مرکز اهدا شد و از سوی دیگر از طرف خیریه سلطانی نسب که کار‌های ارزنده‌ای در عرصه سلامت انجام داده‌اند مبلغ ۶۰ میلیون تومان به صورت ماهانه برای حمایت از سرای سالمندان اختصاص داده شد.

رامجردی یادآور شد: خیرین در سنوات گذشته هم حمایت‌ها و کمک‌های خوبی برای رفاه سالمندان این سرا ارائه داده‌اند و جهت آگاهی و اطلاع سایر خیرین از نیازمندی‌های سرای سالمندان، فرصت بازدید و آشنایی بیشتر آنان با این مرکز برنامه ریزی خواهد شد تا کمک‌های خیرین به این مرکز تداوم یابد.

شایان ذکر است این مرکز خیریه با نام رسمی موسسه مردمی سرای سالمندان با نظارت سازمان بهزیستی و با ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر سالمند زن و مرد فعال است.

در راستای حمایت از سرای سالمندان شیراز که به صورت خیریه اداره می‌شود هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس ضمن بازدید از این مرکز خیریه با هیات مدیره سرای سالمندان شیراز نشست مشترک برگزار کرد.

منبع: مجمع خیرین سلامت فارس