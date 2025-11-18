باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور اشتغال را مهمترین موتور محرک توسعه دانست و گفت: دستگاهها موظفاند اشتغالزایی را در صدر برنامههای خود قرار دهند.
او افزود: فضای اشتغالزایی زمانی شکل میگیرد که مدیران با جدیت در میدان باشند و صدور مجوزهای کسبوکار در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مهرور، تأکید کرد: بانکها باید پرداخت وامهای اشتغال را در اولویت کاری خود قرار دهند و شرایطی فراهم کنند که مردم کمترین معطلی را در شعب تجربه کنند.
وی اعلام کرد: جلسهای مشترک با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران بانکی برگزار خواهد شد تا سازوکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات بررسی و نهایی شود.
مهرور در ادامه، نظم و حضور مستمر مدیران در جلسات برنامهریزی شهرستان را ضروری دانست و افزود: برای توسعه و پیشرفت، نیازمند مدیرانی هستیم که دغدغهمند باشند. مدیری که دغدغه دارد قطعاً پیگیر است و میتواند در رفع موانع زیرساختی نقش مؤثر ایفا کند.
او یادآور شد: طبق ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمامی امکانات دستگاهها باید در اختیار ستاد انتخابات قرار گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات با انسجام کامل انجام شود.