فرماندار ویژه شهرستان کرج بر لزوم جدیت دستگاه‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی، تسریع در روند صدور مجوزها و همکاری بیشتر بانک‌ها برای پرداخت وام‌های اشتغال تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مهدی مهرور اشتغال را مهم‌ترین موتور محرک توسعه دانست و گفت: دستگاه‌ها موظف‌اند اشتغال‌زایی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. 

او  افزود: فضای اشتغال‌زایی زمانی شکل می‌گیرد که مدیران با جدیت در میدان باشند و صدور مجوزهای کسب‌وکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. 

مهرور، تأکید کرد: بانک‌ها باید پرداخت وام‌های اشتغال را در اولویت کاری خود قرار دهند و شرایطی فراهم کنند که مردم کمترین معطلی را در شعب تجربه کنند. 

وی اعلام کرد: جلسه‌ای مشترک با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران بانکی برگزار خواهد شد تا سازوکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات بررسی و نهایی شود.

مهرور در ادامه، نظم و حضور مستمر مدیران در جلسات برنامه‌ریزی شهرستان را ضروری دانست و افزود: برای توسعه و پیشرفت، نیازمند مدیرانی هستیم که دغدغه‌مند باشند. مدیری که دغدغه دارد قطعاً پیگیر است و می‌تواند در رفع موانع زیرساختی نقش مؤثر ایفا کند. 

او یادآور شد: طبق ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمامی امکانات دستگاه‌ها باید در اختیار ستاد انتخابات قرار گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات با انسجام کامل انجام شود.

برچسب ها: وام اشتغال ، صدور مجوز
خبرهای مرتبط
رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان رزن خبر داد:
2 میلیارد تومان  تسهیلات اشتغال  در رزن در پرداخت شد
اهدای ۴۵۰ وام اشتغال به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
رضوی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ثبت‌نام 20 هزار پروژه اشتغال روستايى براى دريافت تسهيلات/ پرداخت وام به روستاییان با 4 درصد کارمزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور مجوزها و پرداخت وام‌های اشتغال در البرز
نفوذ هوای سرد و کاهش سه تا ۶ درجه‌ای دما در البرز
آخرین اخبار
صدور مجوزها و پرداخت وام‌های اشتغال در البرز
نفوذ هوای سرد و کاهش سه تا ۶ درجه‌ای دما در البرز
توضیحات تکمیلی مدیر سد کرج درباره ادعای پیدا شدن ۷۴ جسد
جاده کرج - چالوس لغزنده است؛ رانندگان احتیاط کنند