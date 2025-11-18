باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ گفت: در این پروژه بیش از ۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شد و ۱۱ کیلومتر شانه‌سازی و حذف نقاط پرتگاهی به منظور افزایش ایمنی جاده‌ها صورت گرفت.

عادل تقی‌زاده اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی مسیر‌ها و کاهش خطرات ناشی از نقاط پرتگاهی و کاهش تصادفات عملیات ترانشه‌برداری به طول ۳ کیلومتر با حجم ۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه، هفت دستگاه ماشین‌آلات شامل ۲ لودر، یک بیل مکانیکی و چهار کامیون به کار گرفته شد. همچنین ۱۱ کیلومتر شانه‌سازی و اصلاح شانه‌های جاده صورت گرفت تا عبور و مرور برای رانندگان و مردم منطقه امن‌تر شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بروجن با اشاره به اینکه هدف از انجام این پروژه افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در این محور بوده، تأکید کرد: حذف نقاط پرتگاهی و بهسازی شانه‌ها، یکی از اولویت‌های ما در مسیر ارتقای ایمنی راه‌هاست و همواره در کنار مردم استان برای ایجاد مسیر‌های ایمن و استاندارد تلاش می‌کنیم.

تقی‌زاده اظهار کرد: این پروژه نمونه‌ای از اقدامات مستمر اداره‌کل راهداری در جهت خدمت‌رسانی و کاهش مخاطرات جاده‌ای است و برنامه‌های مشابه برای دیگر مسیر‌های شهرستان نیز در دست اجرا قرار دارد.