شهروندخبرنگار ما تصاویری از آغاز دومین دوره جام رسانه امیدکشور به میزبانی اردوگاه الزهرا تهران با شرکت تمامی استانهای کشور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دومین دوره جام رسانه امید کشور به میزبانی اردوگاه الزهرا تهران با شرکت تمامی استان‌های کشوراز استان همدان هم تیم شهدای رسانه آغاز شد. این مسابقات از استان همدان هم تیم شهدای رسانه با حضور ۸ نفر از شهرستان‌های همدان آقایان حمید پور حسینی، سجاد امیدخواه؛ از ملایر آقایان شهرام ذبیحی، سجاد محمدی، امیر حسین، صحرانورد نهاوند علی سهرابی، حسن سهرابی نفر از و از تویسرکان مجید فلاحی شرکت کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

