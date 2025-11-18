باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد، در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران، از بررسی طرح کرادفاندینگ ارزی و فهرست شدن ۲۰ پروژه اولویتدار برای فاینانس با استفاده از ظرفیتهای بانک، بیمه و بورس خبر داد و بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای داخلی برای افزایش منابع ارزی کشور تأکید کرد و گفت: اگر فقط ۵ درصد از ارز و طلای موجود در اختیار مردم جذب شود، ظرفیت مالی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
به گفته او، با اعتماد مردم حدود ۳.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در قالب بورس کالا انجام شده است که با طراحی مکانیزمهای مناسب و جذب اعتماد عمومی میتواند در تأمین ارز کشور نقش مؤثر داشته باشد.
حیدری افزود: استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی، بیمه و بازار سرمایه برای فاینانس پروژههای توسعهای در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از ۲۰ پروژه اولویتدار در این چارچوب فهرست شدهاند.
منبع: سازمان بورس