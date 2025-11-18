چمران گفت: تعدادی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده پنج مطرح شده و اختلاف نظری بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و نظری هم سازمان بازرسی در این خصوص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، صبح امروز در آغاز سی و هفتاد دومین جلسه شورای شهر با تشریح مهم‌ترین محور‌های دستورکار شورا، اعلام کرد: لایحه مربوط به تسریع در صدور پروانه و ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی که پیش‌تر از سوی هیئت تطبیق با ایراداتی مواجه شده بود، پس از رفع کامل موارد مورد اشاره آماده طرح در صحن است و پس از تصویب مجدداً ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل شورا‌های مشترک با سازمان نظام مهندسی، گفت: هیئت تطبیق نسبت به برخی پیش‌بینی‌ها و نحوه هماهنگی با نظام مهندسی نکاتی مطرح کرده بود؛ از جمله اینکه نظام مهندسی نهادی مستقل است و باید جایگاه آن در این ساختار‌ها رعایت شود. این موارد اصلاح شده و لایحه دوباره مطرح خواهد شد.

چمران افزود: هدف ما سرعت‌بخشی و سامانه‌ای کردن فرآیند صدور پروانه ساختمان است؛ موضوعی که سال‌ها دنبال آن بوده‌ایم و امیدواریم این بار به نتیجه برسد.

رئیس شورای شهر اعلام کرد: معرفی سه نفر برای سمت ذی‌حساب اول و دوم انجام شده و این موضوع در جلسه امروز بررسی خواهد شد. همچنین یک لایحه از سوی شهرداری تهران برای اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه ارائه شده که فعلاً یک فوریت آن مطرح است. طرح جامع فضای سبز شهر تهران نیز که انتظار داشتیم زودتر به شورا برسد، با یک فوریت در دستور جلسه قرار دارد. در ادامه نیز دو گزارش حسابرسی بررسی خواهد شد.

وضعیت پله‌برقی‌های غیرفعال

چمران درباره پله‌برقی‌هایی که غیرفعال گزارش شده‌اند، توضیح داد: به مجموعه‌های مربوطه اعلام کرده‌ایم هر پله‌برقی که از کار افتاد، باید فوراً تعمیر شود. پله‌برقی میدان محمدیه هفته گذشته پس از تعمیر رسماً به‌کار گرفته شد و چند بار هم بر موضوع تأکید شده است. همچنین درباره چهارراه گلوبندک نیز هماهنگی‌ها در حال انجام است تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر ورود سازمان بازرسی به شش پرونده تخلف بلندمرتبه‌سازی گفت: رونوشت این موارد برای شورای شهر نیز ارسال می‌شود. البته تعداد پرونده‌ها شش مورد نبود، بلکه مجموعه‌ای از طرح‌هایی بود که کمیسیون ماده ۵ تصویب کرده بود و اعلام شد باید دوباره در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شوند. همچنین اختلاف‌نظر‌هایی میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی درباره کمیسیون ماده ۵ وجود دارد که سازمان بازرسی نیز درباره آن نظری داده است.

چمران در خصوص مشکلات فنی و خاموشی تجهیزات شهری پس از انتقال برخی مسئولیت‌ها از سازمان زیباسازی گفت: مشکل اداری وجود ندارد؛ مسائل فنی مطرح است. خرید و تأمین قطعات زمان‌بر است، اما به مجموعه‌ها تأکید کرده‌ایم که هر نقطه خاموش یا معیوب را سریع‌تر تعمیر یا تعویض کنند. شهروندان نیز اگر گزارشی دارند اعلام کنند تا پیگیری فوری انجام شود.

لزوم توجه به سلامت روان رانندگان

وی در واکنش به سوال درباره حادثه اخیر درگیری یک راننده با مسافران گفت: رانندگان مسئولیت خطیری دارند و سلامت جسمی و روانی آنها اهمیت زیادی دارد. تست سلامت برای رانندگان انجام می‌شود، اما ممکن است در مواردی خاص حوادثی رخ دهد که نباید اتفاق بیفتد.

برچسب ها: شورای شهر ، پله برقی
خبرهای مرتبط
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکنجه‌های مرگبار برای گوشی سرقتی
استاندار تهران: با خروج اتباع غیرمجاز ۳۲۰۰ کلاس درس در پایتخت خالی شد
عملیات احداث بازار میوه و تره‌بار اسکندری آغاز شد/ افتتاح تا ۱۵ دی‌ماه
ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های شهر تهران
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
همکاری‌ ایران و عربستان برای ارتقای خدمات به حجاج ایرانی
پلمب ۲ مؤسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو
پناهندگی‌دادن به منافقین تهدیدی علیه امنیت جهانی است
برگزاری همایش تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور در کمیته امداد/نوکری فرزندان نخبه افتخار ماست 
هوای تهران در شرایط مطلوب
آخرین اخبار
پیگیری ورود سازمان بازرسی به پرونده‌های بلندمرتبه‌سازی
کارآفرینی سبک زندگی است/ آموزش‌ها از کشف فرصت به خلق فرصت تغییر کرده است
بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان از دارائی‌های شهر
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
تحول در حکمرانی و شنیدن نسل جدید، پیش‌شرط توسعه نوآوری و کارآفرینی است
پناهندگی‌دادن به منافقین تهدیدی علیه امنیت جهانی است
هوای تهران در شرایط مطلوب
همکاری‌ ایران و عربستان برای ارتقای خدمات به حجاج ایرانی
برگزاری همایش تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور در کمیته امداد/نوکری فرزندان نخبه افتخار ماست 
شکنجه‌های مرگبار برای گوشی سرقتی
پلمب ۲ مؤسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو
ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های شهر تهران
استاندار تهران: با خروج اتباع غیرمجاز ۳۲۰۰ کلاس درس در پایتخت خالی شد
عملیات احداث بازار میوه و تره‌بار اسکندری آغاز شد/ افتتاح تا ۱۵ دی‌ماه
هر دو باند تونل نیایش، و هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است
رفاهیات و اضافه‌کار مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند
هماهنگی‌های دیپلماتیک، پشتوانه‌ای مهم برای بهبود خدمات به حجاج ایرانی
دارالمومنین تهران میزبان بزرگ‌ترین اجتماع فاطمیه(س) در میدان ۱۳ آبان خواهد بود
پایان تحقیقات قضایی درباره مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی
شعله‌های گسترده در کارگاه رنگرزی؛ اعزام سه ایستگاه آتش‌نشانی
برپایی ۱۵۵ ایستگاه صلواتی و سمنوپزان در سطح شهر تهران در ایام فاطمیه (س)
سارق نمایشگاه بین المللی حین سرقت دستگیر شد
افزایش سرعت بازسازی ناوگان/ ۴۸ اتوبوس از ابتدای سال بازسازی شد
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال، هزار و ۲۶۸ همت بوده است
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
۸۰ درصد پرونده‌های سقط جنین مربوط به شکایت مرد از همسر است
گام جدید مدیریت شهری برای افزایش کیفیت محلات منطقه ۱۰
بیش از ۹۰ درصد واگن‌های خط ۵ به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران