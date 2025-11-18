باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، صبح امروز در آغاز سی و هفتاد دومین جلسه شورای شهر با تشریح مهم‌ترین محور‌های دستورکار شورا، اعلام کرد: لایحه مربوط به تسریع در صدور پروانه و ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی که پیش‌تر از سوی هیئت تطبیق با ایراداتی مواجه شده بود، پس از رفع کامل موارد مورد اشاره آماده طرح در صحن است و پس از تصویب مجدداً ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل شورا‌های مشترک با سازمان نظام مهندسی، گفت: هیئت تطبیق نسبت به برخی پیش‌بینی‌ها و نحوه هماهنگی با نظام مهندسی نکاتی مطرح کرده بود؛ از جمله اینکه نظام مهندسی نهادی مستقل است و باید جایگاه آن در این ساختار‌ها رعایت شود. این موارد اصلاح شده و لایحه دوباره مطرح خواهد شد.

چمران افزود: هدف ما سرعت‌بخشی و سامانه‌ای کردن فرآیند صدور پروانه ساختمان است؛ موضوعی که سال‌ها دنبال آن بوده‌ایم و امیدواریم این بار به نتیجه برسد.

رئیس شورای شهر اعلام کرد: معرفی سه نفر برای سمت ذی‌حساب اول و دوم انجام شده و این موضوع در جلسه امروز بررسی خواهد شد. همچنین یک لایحه از سوی شهرداری تهران برای اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه ارائه شده که فعلاً یک فوریت آن مطرح است. طرح جامع فضای سبز شهر تهران نیز که انتظار داشتیم زودتر به شورا برسد، با یک فوریت در دستور جلسه قرار دارد. در ادامه نیز دو گزارش حسابرسی بررسی خواهد شد.

وضعیت پله‌برقی‌های غیرفعال

چمران درباره پله‌برقی‌هایی که غیرفعال گزارش شده‌اند، توضیح داد: به مجموعه‌های مربوطه اعلام کرده‌ایم هر پله‌برقی که از کار افتاد، باید فوراً تعمیر شود. پله‌برقی میدان محمدیه هفته گذشته پس از تعمیر رسماً به‌کار گرفته شد و چند بار هم بر موضوع تأکید شده است. همچنین درباره چهارراه گلوبندک نیز هماهنگی‌ها در حال انجام است تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر ورود سازمان بازرسی به شش پرونده تخلف بلندمرتبه‌سازی گفت: رونوشت این موارد برای شورای شهر نیز ارسال می‌شود. البته تعداد پرونده‌ها شش مورد نبود، بلکه مجموعه‌ای از طرح‌هایی بود که کمیسیون ماده ۵ تصویب کرده بود و اعلام شد باید دوباره در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شوند. همچنین اختلاف‌نظر‌هایی میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی درباره کمیسیون ماده ۵ وجود دارد که سازمان بازرسی نیز درباره آن نظری داده است.

چمران در خصوص مشکلات فنی و خاموشی تجهیزات شهری پس از انتقال برخی مسئولیت‌ها از سازمان زیباسازی گفت: مشکل اداری وجود ندارد؛ مسائل فنی مطرح است. خرید و تأمین قطعات زمان‌بر است، اما به مجموعه‌ها تأکید کرده‌ایم که هر نقطه خاموش یا معیوب را سریع‌تر تعمیر یا تعویض کنند. شهروندان نیز اگر گزارشی دارند اعلام کنند تا پیگیری فوری انجام شود.

لزوم توجه به سلامت روان رانندگان

وی در واکنش به سوال درباره حادثه اخیر درگیری یک راننده با مسافران گفت: رانندگان مسئولیت خطیری دارند و سلامت جسمی و روانی آنها اهمیت زیادی دارد. تست سلامت برای رانندگان انجام می‌شود، اما ممکن است در مواردی خاص حوادثی رخ دهد که نباید اتفاق بیفتد.