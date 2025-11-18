معاون وزیر نفت گفت:قاچاق روزانه بیش از ۲۰میلیون لیتر فرآورده، واردات را به کشور تحمیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش در نخستین همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی در پژوهشگاه صنعت نفت گفت:شدت مصرف انرژی در ایران ۳برابر میانگین جهانی است و حجم قاچاق روزانه بیش از ۲۰میلیون لیتر قاچاق سوخت، واردات فرآورده را به کشور تحمیل کرده است.

وی افزود:هدف از برگزاری این همایش بررسی زمینه‌های بهبود این معضل و شناخت دقیق ریشه‌ این پدیده به منظور کاهش هزینه‌ها برای مقابله با آن است.

او بیان کرد:منشا عمده شکل‌گیری قاچاق سوخت در کشور بخش مصرف است و تلاش می‌کنیم از ابزار هوشمندسازی برای جلوگیری از اتلافات بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: با تقاطع‌گیری سامانه‌ها در یک سال گذشته حجم عظیمی از بارنامه‌ها و باربرگ ها و کارت‌های هوشمند سوخت شناسایی شد.

عظیمی فر بیان کرد:میانگین مصرف گازوئیل در کشور با مدیریت مصرف روزانه ۴میلیون لیتر کاهش یافته است.

او بیان کرد: ذخیره سازی نفت‌گاز کشور امروز ۲برابر سال گذشته است و با مدیریت در مصرف، می‌توانیم از واردکننده نفت‌گاز تبدیل به صادرکننده شویم.

 

