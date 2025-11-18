باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی خانزادی سهشنبه در نشست هم اندیشی اقتصاد دریامحور که با حضور رییس سازمان شیلات کشور با اشاره به شرایط دشوار زندگی و فعالیت اقتصادی در آبادان و خرمشهر، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات واقعبینانه و حمایت موثر از تولیدکنندگان منطقه تاکید کرد.
وی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم کار به جایی برسد که فعال اقتصادی برای دریافت یک تسهیلات حداقلی دچار درماندگی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به مسائل مرتبط با محیطزیست و محدودیتهای ایجاد شده در برخی فعالیتها گفت: شرایط آبادان و خرمشهر با شهرهایی مانند کیش یا مناطق برخوردار قابل مقایسه نیست، برای مردم این منطقه با داشتن مشکلات متعدد، باید راهکار ارائه شود نه اینکه با تصمیمات سختگیرانه مسیر تولید بسته شود.
خانزادی از آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند برای مشارکت در تقویت بخش پژوهش و همچنین حمایت مالی مشترک با دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: پیشنهاد داده شده که توافقنامهای برای تقویت بخش پژوهشی منعقد شود و سازمان منطقه آزاد نیز در این مسیر همکاری خواهد کرد.
وی بیان کرد: در هماهنگی با معاونت توسعه آمادگی وجود دارد تا همراه با شیلات، منابع مالی لازم را برای ایجاد صندوق تسهیلاتی مشترک فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اگر ۲ هزار میلیارد ریال توسط شیلات و ۲ هزار میلیارد ریال از محل منابع منطقه آزاد در بانک سپردهگذاری شود، امکان جذب منابع بانکی تا چهار هزار میلیارد ریال فراهم خواهد شد و این رقم میتواند به تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمک قابل توجهی کند.
خانزادی با اشاره به نمونههای موفق تولید در منطقه گفت: بهرهبرداران و تولیدکنندگان در صورت دریافت سرمایهای در حد ۱۰ تا ۳۰ میلیارد ریال، میتوانند جهش چشمگیری در تولید ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی منطقه اعلام کردهاند که حتی با دریافت ۳۰۰ میلیارد ریال میتوانند میزان تولید خود را تا سه برابر افزایش دهند و این مسیر علاوه بر افزایش تولید، موجب ایجاد اشتغال جدید نیز خواهد شد،
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه مسئولیت دستگاهها در قبال مردم قابل چشمپوشی نیست گفت: شرایط منطقه خاص است و نمیتوان آن را با مناطق دیگر مقایسه کرد، در سازمان منطقه آزاد اروند با وجود محدودیتهای قانونی، آمادهایم در حد توان برای رفع مشکلات تولیدکنندگان قدم برداریم تا مردم منطقه درگیر مشکلات مضاعف شوند.
