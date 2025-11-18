اعضای بزرگترین باند سازمان یافته قاچاق کلان سوخت کشور با گردش مالی ۱۶۷ همت و قاچاق ۴ میلیارد لیتر سوخت در هرمزگان دستگیر شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسکل دادگستری استان هرمزگان گفت: پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانهروزی و عملیاتی در سطح داخلی و بینالمللی؛ یک باند سازمانیافته موسوم به طوفان که توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.
او افزود: در زیرمجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمانیافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکههای کوچکتری راهاندازی و ضمن بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
به گفته این مسئول حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت بوده که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و جهت تعیینتکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.