مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان گفت: از اوایل سال جاری تاکنون ۱۷۰ زندانی جرایم غیرعمد با ۱۷۲ میلیارد تومان بدهی در استان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد خسروی روز سه شنبه اظهار کرد: زندانیان آزاد شده شامل افرادی هستند که محکوم به پرداخت دیه و بدهکاران مهریه، نفقه و مالی هستند که از روی سهو یا سهل‌انگاری مرتکب جرم شده‌اند و از لحاظ دینی و انسانی، کمک به این افراد ضروری است.

وی افزود: از مبلغ ذکر شده، ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض از محل منابع کمک خیرین ستاد دیه کشور و استان و سایر ارگانها، ۳۶ میلیارد تومان گذشت شکات و نقدینگی خود مددجویان، ۱۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پذیرش اعسار و مابقی در قالب تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها بوده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵۰ زندانیان مالی غیرعمد با مبلغ بدهی ۳۸۰ میلیارد تومان چشم انتظار آزادی هستند، اضافه کرد: از ابتدای تاسیس ستاد دیه کردستان نیز تاکنون تعداد چهار هزار و ۱۲۰ نفر با بدهی غالب بر ۸۰۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شده‌اند.

خسروی از مردم استان به ویژه خیرین و افراد توانمند خواست با کمک‌های مالی خود، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم و دل خانواده‌هایشان را شاد کنند.

وی ادامه داد: خیرین با مراجعه به دفتر ستاد دیه با در اختیار گذاشتن پرونده پس از تحقیقات میدانی کمک‌های خود را اهدا می‌کنند.