باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: پس از بررسی مدل‌های مالی مختلف، مدل نوینی برای تامین اعتبار و تکمیل طرح مورد توافق قرار گرفت که با حمایت معاون اول رییس جمهور و همراهی وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد.

وی اضافه کرد: بر اساس این الگو، بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق ساخت شهرک تخصصی اقامتی قائم در اراضی موقوفه حاجیه بیگم قوامی در منطقه رزجرد و در ۱۵ کیلومتری جاده قزوین - الموت تامین می‌شود.

ستوده این شیوه تامین اعتبارات را الگویی جدید در مدیریت پروژه‌های زیربنایی دانست و گفت: در شرایط محدودیت منابع دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و وقف برای اجرای طرح‌های ملی، تجربه‌ای موفق و قابل تعمیم در سراسر کشور است.

طرح آبرسانی از سد طالقان به شهر‌ها و روستا‌های استان که مطالعات آن در سال‌های گذشته انجام شده بود، به دلیل محدودیت‌های مالی در چهار فاز تعریف شد تا به‌صورت مرحله‌ای به بهره‌برداری برسد.

این مسئول اضافه کرد: فاز نخست این طرح بزرگ زیرساختی با هدف تامین آب شرب شهرستان آبیک به طول ۱۷.۵ کیلومتر در دولت سیزدهم اجرا و با تامین کامل منابع مالی دولتی به بهره‌برداری رسید تا نخستین گام برای کاهش تنش آبی منطقه برداشته شود.

ستوده با اشاره به افزایش هزینه‌ها و چالش‌های تامین اعتبار اظهار کرد: تلاش‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذار طی سال‌های گذشته نتیجه بخش نبود و همین موضوع روند پروژه را با کندی مواجه کرد.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم عملیات اجرایی فاز دوم با هدف تامین آب شرب شهر‌های محمدیه و مهرگان در طول ۳۵ کیلومتر آغاز شد و تاکنون حدود ۵.۵ کیلومتر از این مسیر لوله‌گذاری شده که منابع مالی این بخش از محل اعتبارات دولتی، مولدسازی اراضی شرکت آب منطقه‌ای و بخشی نیز از محل منابع مقابله با تنش آبی تامین شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به پیگیری‌های استاندار برای تسریع در عملیات اجرایی گفت: تامین مالی فاز‌های بعدی و احداث تصفیه‌خانه ۳ مترمکعب بر ثانیه در اولویت قرار گرفت و در یک سال گذشته سه قرارداد خرید لوله‌های چدن داکتیل به ارزش ۱۱۰۵ میلیارد تومان برای ۲۴ کیلومتر مسیر به امضا رسیده که هم‌اکنون در حال تولید و انتقال به محل پروژه است.

منبع: ایرنا