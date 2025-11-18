نخستین برف پاییزی بر قله دماوند نشست و ارتفاعات مازندران را نیز سپیدپوش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین برف پاییزی در قله دماوند و ارتفاعات مازندران به زمین نشست و چهره خاکستری کوه‌ها را بعد از چند ماه بی بارشی و خشکی، اندکی سفیدپوش کرد.

سامانه بارشی که از صبح دوشنبه وارد استان شده بود در مدت کوتاهی، کاهش دما، بارش باران در برخی مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات بالای ۲۵۰۰ متر را بدنبال داشت.

هر چند میزان و زمان بارش‌ها اندک بود، اما برای مردم مازندران که پاییز خشکی را تجربه کردند دل نشین بود.

این سامانه امروز از مازندران خارج شد و آسمان استان تا پایان هفته صاف و نیمه ابری خواهد بود.