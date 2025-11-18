اراضی ملی به مساحت تقریبی ۴۱۰۰ مترمربع در حوزه استحفاظی دودانگه شهرستان ساری رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - در راستای اجرای احکام قضایی، رفع تصرف اراضی ملی به مساحت تقریبی ۴۱۰۰ مترمربع در روستای قارنسرا دودانگه شهرستان ساری اجرا شد.

این عملیات با هماهنگی مرجع قضایی و با حضور کارشناس واحد نقشه‌برداری اداره شهرستان، توسط سرجنگلبان و نیرو‌های حفاظتی حوزه استحفاظی دودانگه، مأمورین حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ و مأموران پاسگاه انتظامی فریم انجام گرفت.

در جریان اجرای این حکم، نسبت به رفع آثار تصرف و آزادسازی کامل عرصه اقدام و مرز‌های قانونی اراضی ملی در محل تثبیت گردید.

براساس این گزارش همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.