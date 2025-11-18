باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش مرکز اطلاعات و روابط عمومی ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور روز سهشنبه در دو عملیات جداگانه در منطقه مرزی با افغانستان، ۱۵ شبهنظامی را کشتند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با عمل به اطلاعات کسب شده، ابتدا به یک پناهگاه شبهنظامیان در منطقه «دره اسماعیل خان» در استان خیبرپختونخوا حمله کرده و ۱۰ تن از اعضای طالبان پاکستانی را کشتند.
در عملیات دوم که در منطقه وزیرستان شمالی انجام شد، پنج شبهنظامی دیگر نیز کشته شدند.
ارتش پاکستان این شبهنظامیان را «خوارج» خواند - اصطلاحی که مقامات پاکستانی برای اشاره به شبهنظامیانی به کار میبرند که به ادعای آنها از سوی افغانستان و هند حمایت میشوند. این ادعا از سوی کابل و دهلی نو رد شده است.
گفتنی است طالبان پاکستان (TTP) گروهی جداگانه، اما متحد با طالبان افغانستان محسوب میشوند. این گروه از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱، جسارت بیشتری یافته است.
بسیاری از رهبران و جنگجویان TTP تصور میشود که از پناهگاههای امن در آنسوی مرز افغانستان عملیات انجام میدهند که این موضوع موجب تنش در روابط اسلامآباد و کابل شده است.
منبع: رویترز