باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ کتاب پژوهشی «سرگذشت شهرکرد» اثر «ساتیار فرجزاده» منتشر و به بازار کتاب عرضه شد.
روایتی جامع از پیشینه سیاسی و فرهنگی «بام ایران» تا سال ۱۳۵۷ کتاب پژوهشی «سرگذشت شهرکرد» اثر ساتیار فرجزاده، که حاصل بیش از چهل سال تحقیق در زمینه تاریخ شفاهی و فرهنگ عامه است به بازار کتاب عرضه شد.
این اثر، پس از سالها پژوهش، به قلم ساتیار فرجزاده و توسط انتشارات دزپارت، در پاییز سال جاری روانه کتابفروشیها شد. این پژوهش عمیق، تلاشی برای مستندسازی جامع و هنرمندانه تاریخ شهرکرد از گذشتههای دور تا مقطع حساس انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) است و به عنوان یک مرجع مهم در مطالعات منطقهای فلات مرکزی ایران محسوب میشود. این کتاب، نه صرفاً یک تاریخنگاری خطی، بلکه یک بافتشناسی فرهنگی و سیاسی از این منطقه است.
نویسنده و پژوهشگر این اثر تاریخ شفاهی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کتاب «سرگذشت شهرکرد» تنها به جنبههای صرفاً جغرافیایی یا اسامی اکتفا نکردهام، بلکه سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این خطه را به صورت یکپارچه و منسجم تشریح کردهام و تمرکز خود را بر مفهوم «مدنیت» در طول ادوار مختلف تاریخی قرار دادهام. محور اساسی این پژوهش این است که چگونه شهرکرد (دهکرد سابق) توانست از یک استقرار روستایی به یک مرکز اداری و سیاسی مهم تبدیل شود.
ساتیار فرجزاده افزود: این کتاب، تلاش چندین ساله بنده است که شامل وجه تسمیه، جغرافیا، پیشینه، مدنیت و سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرکرد از گذشتههای دور تا انقلاب ۱۳۵۷ میباشد.
وی ادامه داد: همچنین در این اثر، چگونگی حکومت خاندان ریاحی و حاج محمدرضاخان دوم، حاکم مقتدر چهارمحال؛ نقش حاج سیداحمد نوربخش دهکردی در انقلاب مشروطه؛ سرنوشت شجاع همایون دهکردی در غائله رضاخان جوزدانی و جعفرقلی چرمهینی؛ حضور کنسولگری انگلیس و آلمان در شهرکرد؛ اتحاد مردم چهارمحال و بختیاری علیه رفتار حکومتگران محلی؛ قتل آقاجلال بتشکن؛ علیمردانخان بختیاری و واقعه اشغال شهرکرد؛ حضور نخبگان نظامی شهرکرد در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ چگونگی انتخابات مجلس شورای ملی در شهرکرد و موقعیت شکلگیری نهادهای مدنی در شهرکرد و… با تحقیق میدانی و تاریخ شفاهی منتشر شده است.
نویسنده این اثر، ضمن اشاره به اینکه تاریخ واقعی یک منطقه در میان مردمی است که آن را زیستهاند، نه در بایگانیهای خشک اداری، گفت: کتاب «سرگذشت شهرکرد» با قطع رقعی و در ۵۰۰ صفحه، در تیراژی محدود توسط انتشارات دزپارت به چاپ رسیده است. این اثر که به پاس ارج نهادن به «بام ایران و مردم فهیم این سرزمین» منتشر شده، مجموعهای برای مورخان، مردمشناسان، پژوهشگران تاریخ معاصر و اهالی فرهنگ و ادب استان چهارمحال و بختیاری است.
ساتیار فرجزاده پژوهشگر متولد ۱۳۴۰، بیش از چهار دهه از عمر خود را وقف نویسندگی و پژوهش در تاریخ معاصر و فرهنگ منطقه خود کرده است. تخصص ویژه ایشان در زمینه تاریخ شفاهی و فرهنگ عامه، موجب غنای منبعشناختی اثر شده و به کتاب این امکان را داده است که جزئیاتی را ثبت کند که در اسناد رسمی دولتی کمتر یافت میشوند.
چاپ آثار و مقالات متعدد ایشان در نشریاتی، چون «نقد و بررسی کتاب تهران»، «گلگشت»، «داستان همشهری»، «وزن دنیا» و «جهان کتاب» نشاندهنده سابقه درخشان این نویسنده و محقق در ادبیات و پژوهش معاصر است و این کتاب، تلاش پژوهشی او در تمرکز بر یک جغرافیای مشخص محسوب میشود.