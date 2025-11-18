رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، طرح خط کشی نهایی آزاد راه قم – کاشان به طول ۸۰۰ کیلومتر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _علی احمدی جبلی با توجه به ترافیک چشمگیر و عبور خودرو‌های نیمه سنگین حمل بار از این آزادراه ترانزیتی، صیانت و ارتقا ایمنی آن را از اولویت‌های این اداره کل اعلام کرد و گفت: طرح خط کشی در ۸ باند رفت و برگشت آزاد راه قم – کاشان اجرا می‌شود

احمدی جبلی تصریح کرد: در مجموع طول خطوط اجرایی ۸۰۰ کیلومتر است که ۴۰۰ کیلومتر از آن به صورت گرم و ۴۰۰ کیلومتر هم به طور اسپری خط سرد اجرا می‌شود.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان  افزود: اعتبار این طرح از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای تامین شده است.

احمدی جبلی در خصوص بازه زمانی تکمیل طرح خط کشی آزادراه قم – کاشان گفت: با عنایت به در پیش بودن ایام بارشی سال، امیداوریم مرحله اول این طرح تا پایان آذر امسال تکمیل شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای قم

برچسب ها: حمل ونقل جاده ای قم ، خط کشی محورها
خبرهای مرتبط
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم
آغاز عملیات بهسازی محور قم – نیزار با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال
آغاز بهسازی محور پر تردد روستایی قبادبزن – میم
توقیف خودروی نیسان متخلفی که سوژه کاربران فضای مجازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ویروس جدیدی در قم در گردش نیست؛ ویروس‌های فصلی سالانه را شاهد هستیم
تار و پود عشق بانوان خورآباد در راه کربلا
مدارس قم در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان غیر حضوری شد
سند اراضی حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم به زودی صادر می‌شود
لبان خشکیده قم؛ توسعه فضای سبز پرمصرف در سایه بحران آب
تشییع پیکر هفت شهید گمنام در قم همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س)