باشگاه خبرنگاران جوان _علی احمدی جبلی با توجه به ترافیک چشمگیر و عبور خودروهای نیمه سنگین حمل بار از این آزادراه ترانزیتی، صیانت و ارتقا ایمنی آن را از اولویتهای این اداره کل اعلام کرد و گفت: طرح خط کشی در ۸ باند رفت و برگشت آزاد راه قم – کاشان اجرا میشود
احمدی جبلی تصریح کرد: در مجموع طول خطوط اجرایی ۸۰۰ کیلومتر است که ۴۰۰ کیلومتر از آن به صورت گرم و ۴۰۰ کیلومتر هم به طور اسپری خط سرد اجرا میشود.
رئیس اداره توسعه ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان افزود: اعتبار این طرح از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای تامین شده است.
احمدی جبلی در خصوص بازه زمانی تکمیل طرح خط کشی آزادراه قم – کاشان گفت: با عنایت به در پیش بودن ایام بارشی سال، امیداوریم مرحله اول این طرح تا پایان آذر امسال تکمیل شود.
منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای قم