خواهر دباغ نماد ایثار و استقامت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u00a0\u0628\u0627\u0646\u0648 \u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u062d\u062f\u06cc\u062f\u0686\u06cc (\u062f\u0628\u0627\u063a) \u0622\u06af\u0627\u0647\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0638\u0644\u0645 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a \u0648 \u067e\u0627\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0642\u0627\u062f\u0627\u062a\u0634 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f.\n\u00a0\n