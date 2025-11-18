باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -کمیسیون عالی انتخابات عراق روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که ائتلاف «بازسازی و توسعه» به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق در انتخابات پارلمانی به مقام نخست دست یافته و ۴۶ کرسی کسب کرده است، هرچند این به‌معنای بازگشت خودکار او به مقام نخست‌وزیری نیست.

السودانی در سال ۲۰۲۲ پس از یک سال بن‌بست سیاسی ناشی از اختلافات میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی که در حال حاضر بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را دارد، به ریاست دولت رسید.

در این انتخابات بیش از ۷۷۴۰ نامزد برای ۳۲۹ کرسی مجلس رقابت کردند که تقریبا یک‌سوم آنها زنان بودند. این ششمین انتخابات پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ است.

نرخ مشارکت در این انتخابات ۵۶.۱۱ درصد بود که افزایش قابل‌توجهی نسبت به ۴۱ درصد دوره قبل نشان می‌دهد، به‌ویژه پس از آنکه مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرد و تاثیر او محدود به هوادارانش شد.

با وجود کسب بیشترین کرسی توسط ائتلاف السودانی، تعیین نخست‌وزیر جدید به معنای تضمین ریاست او نیست، چرا که چارچوب هماهنگی، شامل احزاب شیعی اصلی، همچنان بازیگر قدرتمند در تشکیل دولت است. این چارچوب، با وجود شرکت مستقل احزابش در انتخابات، احتمالا برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی متحد خواهد شد و این فراکسیون بر اساس قانون اساسی، حق معرفی نخست‌وزیر را دارد.

السودانی؛ نسل جدید سیاستمداران عراق

محمد شیاع السودانی متولد مارس ۱۹۷۰ در بغداد است و خانواده‌اش از استان میسان جنوب عراق می‌آید. پدرش در کودکی او توسط حزب بعث اعدام شد. او تحصیلات خود را در رشته علوم کشاورزی در دانشگاه بغداد ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دریافت کرد.

السودانی در دوران نخست‌وزیری خود با تمرکز بر بهبود خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی، محبوبیت قابل‌توجهی در میان مردم کسب کرده است.

در مقابل، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولت قانون»، یکی از گزینه‌های اصلی نخست‌وزیری عراق محسوب می‌شود. المالکی که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخست‌وزیر بود، با لقب «صانع الملوک» در سیاست عراق شناخته می‌شود و همچنان قدرت و نفوذ زیادی در صحنه سیاسی این کشور دارد.

در مجموع، در حالی که ائتلاف السودانی بیشترین کرسی را کسب کرده، قدرت واقعی در انتخاب نخست‌وزیر بعدی و تشکیل دولت جدید، در دست چارچوب هماهنگی و هماهنگی میان احزاب شیعی قرار دارد و رقابت میان السودانی و المالکی تعیین‌کننده مسیر سیاسی آینده عراق خواهد بود.

منبع: العربی