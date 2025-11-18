TCL تبلت جدید خود را با مشخصات عالی معرفی کرده است که آن را به رقیبی قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی تبدیل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - NxtPaper 11 Gen 2 دارای طراحی شیک ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک بادوام و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۵۳.۶ در ۱۶۵.۴ در ۷.۳ میلی‌متر و وزن آن ۵۰۰ گرم است و با رتبه IP۵۴ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش ۱۰.۹۵ اینچی آن دارای وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً 207 ppi و روشنایی تا ۵۰۰ نیت است. این تبلت همچنین به یک قلم هوشمند برای نوشتن، طراحی و کنترل برنامه‌ها مجهز شده است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند، از پردازنده مدیاتک هلیو G80، پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2، ۶/۸ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۵ مگاپیکسل است.

TCL همچنین آن را به بلندگو‌های با عملکرد بالا، بلوتوث ۵.۰، پورت USB Type-C ۲.۰ و باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۱۸ واتی مجهز کرده است. این گوشی در رنگ خاکستری با قیمت تقریبی ۱۹۹ یورو در سطح جهانی عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شرکت TCL ، تبلت ، رقابت ، فناوی
خبرهای مرتبط
گزارش/
تبلتي انقلابي در راه است
Ipad 4 با حافظه‌ي بيشتر مي‌آيد
آخرین قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن در بازار (تاریخ ۱۴ شهریور) + جدول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ۱۴۰۴ رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد
تاکید پیرصالحی بر اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی
توسعه شناورهای الکتریکی در دستور کار معاونت علمی
۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند
آخرین اخبار
توسعه شناورهای الکتریکی در دستور کار معاونت علمی
۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند
آغاز ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ۱۴۰۴ رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد
تاکید پیرصالحی بر اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی
یک فوتی و ۲ مصدوم در تصادف بی‌آرتی با موتورسیکلت‌ها در خط ویژه ملاصدرا
وزیر بهداشت: مقاومت میکروبی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند عامل ۱۰ میلیون مرگ سالانه شود
خورشید ایران، برقش هم ایرانی شد
وزیر ارتباطات: اجلاس باکو فرصتی برای همکاری در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال است
سرپرستان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و یزد منصوب شدند
تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین نسل از ستارگان کیهان را رصد کرد
۵ راهی که هکر‌ها می‌توانند به تلفن شما نفوذ کنند
رصد سیاره‌ای که بازی حیات فرازمینی را تغییر می‌دهد
توسعه یک فناوری برای ساخت اندام‌ها و رگ‌های خونی مصنوعی
منشأ مصنوعی دنباله‌دار 3I/ATLAS رد شد
متقاضیان سهمیه آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ بخوانند
رونمایی از نخستین نرم‌افزار کاربردی و چت‌بات تخصصی کارآفرینی آغاز مشاوره هوشمند کسب و کار
پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی