باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - NxtPaper 11 Gen 2 دارای طراحی شیک ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک بادوام و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۵۳.۶ در ۱۶۵.۴ در ۷.۳ میلی‌متر و وزن آن ۵۰۰ گرم است و با رتبه IP۵۴ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش ۱۰.۹۵ اینچی آن دارای وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً 207 ppi و روشنایی تا ۵۰۰ نیت است. این تبلت همچنین به یک قلم هوشمند برای نوشتن، طراحی و کنترل برنامه‌ها مجهز شده است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند، از پردازنده مدیاتک هلیو G80، پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2، ۶/۸ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۵ مگاپیکسل است.

TCL همچنین آن را به بلندگو‌های با عملکرد بالا، بلوتوث ۵.۰، پورت USB Type-C ۲.۰ و باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۱۸ واتی مجهز کرده است. این گوشی در رنگ خاکستری با قیمت تقریبی ۱۹۹ یورو در سطح جهانی عرضه خواهد شد.

