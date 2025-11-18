باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ولادیمیر سوردین، ستارهشناس روسی، نظر خود را در مورد شانس بقای بشریت در صورت انفجار ابرنواختر Betelgeuse در نزدیکی منظومه شمسی به اشتراک گذاشت.
وی در مصاحبهای با وبسایت روسی Gazeta.ru گفت: «نزدیکترین ستارهای که احتمالاً به یک ابرنواختر تبدیل میشود، حدود ۵۵۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این ستاره غول سرخ Betelgeuse در صورت فلکی Orion است. این ستاره ناپایدار است و دائماً سوسو میزند، بنابراین دانشمندان معتقدند که میتواند در آینده نزدیک فرو بریزد و منفجر شود. با این حال، در نجوم، «نزدیک» میتواند به معنای دورهای از ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ سال باشد.»
وی افزود: «ابرنواخترها به روشهای مختلفی منفجر میشوند و بسیاری از فرآیندهای داخلی که منجر به انفجار آنها میشوند هنوز به طور کامل درک نشدهاند. اما تخمینها نشان میدهد که اگر Betelgeuse در نزدیکی منظومه شمسی منفجر شود، شبیه به یک شراره خورشیدی فوقالعاده قدرتمند خواهد بود.»
سوردین خاطرنشان کرد که وقتی یک ستاره به صورت ابرنواختر منفجر میشود، پرتوهای گامای قدرتمندی ساطع میکند، اما این پرتوها نمیتوانند از مرزهای منظومه شمسی خود فرار کنند. علاوه بر این، جو زمین محافظت طبیعی برای موجودات زنده در برابر چنین پدیدههای کیهانی فراهم میکند.
این دانشمند نتیجه گرفت: «برای اینکه یک ابرنواختر تهدیدی مستقیم برای حیات روی زمین باشد، باید در خود منظومه شمسی رخ دهد. اگر خورشید یک ستاره همراه داشت، منظومه شمسی ما کاملاً متفاوت به نظر میرسید. علاوه بر این، خورشید نمیتواند به صورت ابرنواختر منفجر شود، زیرا جرم آن بسیار کمتر از آستانه مورد نیاز برای چنین رویدادی است.»
منبع: Lenta.ru