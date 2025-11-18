معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: جمهوری اسلامی ایران ۷۱ هزار و ۵۷۶ جانباز شیمیایی دارد که بیش از هزار نفر از آنان زنان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- یعقوب سلیمانی روز سه شنبه در نخستین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته»، با اشاره به برگزاری این رویداد برای نخستین‌بار در کشور در حوزه جان‌باختگان و مصدومان شیمیایی، اظهار کرد: نخستین همایش بین‌المللی «نفس‌های سوخته» با هدف بازنمایی تاریخی استفاده ضدبشری از سلاح‌های شیمیایی، نمایش مظلومیت جانبازان و ترویج ایده «دنیای عاری از سلاح شیمیایی و کشتار جمعی» برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پنج کشور ژاپن، بلژیک، ویتنام، ایران و عراق قربانی سلاح‌های غیرمتعارف بوده‌اند افزود: امیدواریم با تلاش مردم و تشکل‌های فعال، گفتمان مشترکی میان کشور‌های قربانی این سلاح‌ها شکل گرفته و پیام واحدی به جهانیان منتقل شود، هدف اصلی این است که یک بلوک و گروه بین‌المللی میان این کشور‌ها تشکیل شود تا این مجموعه به عنوان «سفیران صلح جهانی» شناخته شوند.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های هنری همایش گفت: در این رویداد ۲ سمفونی فاخر اجرا خواهد شد، سمفونی نخست مشابه اثری است که درباره جنایت هیروشیما ساخته شد و سمفونی دوم به‌طور ویژه برای مظلومیت و رنج جانبازان شیمیایی تولید شده است، برنامه‌ریزی شده است که خروجی این همایش در نشستی که طی روز‌های اخیر در لاهه برگزار می‌شود نیز ارائه شود.

سلیمانی تأکید کرد: هدف اصلی این بود که از حضور مهمانان و سفرایی که از نقاط مختلف جهان در این همایش شرکت کرده‌اند قدردانی کرده و بر اهمیت انعکاس پیام حقیقی جانبازان تأکید کنیم، امیدواریم پیام این همایش که توسط افرادی با سینه‌های سوخته و آثار این جنایت روایت می‌شود، گامی مؤثر در تحقق اهداف صلح‌طلبانه و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

در ادامه این همایش سمفونی نفس‌های سوخته سردشت به صورت فاخر و برای اولین بار رونمایی شد و فیلم اجرای آن نیز در کنفرانس بین‌المللی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه به نمایش گذاشته خواهد شد. 

همایش نفس‌های سوخته برای نخستین بار در سطح بین المللی و توسط پنج تشکل جانبازان شیمیایی برنامه‌ریزی و اجرا شده است، سال گذشته نیز همین تشکل‌ها در کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) حضوری مؤثر داشتند و نمایشگاهی از مظلومیت جانبازان شیمیایی برپا کردند که در نتیجه ایران به‌عنوان نایب‌رئیس و سپس رئیس شورای اجرایی این سازمان انتخاب شد.

