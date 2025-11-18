باشگاه خبرنگاران جوان- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به بررسی روابط دوجانبه و تحولات اخیر افغانستان و پاکستان پرداخت و بر ضرورت تقویت مشورت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

در این گفت‌وگو طرفین درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کردند.

عراقچی در این گفت‌وگو بر ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشورهای منطقه و همچنین تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه تأکید کرد.

متقی نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته، از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه‌ای استقبال کرد.

این دومین تماس تلفنی اخیر بین این دو مقام دیپلماتیک است. پیش از این در ۱۸ آبان نیز آنها در تماس تلفنی در خصوص همکاری‌های دوجانبه و تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان گفت‌وگو کرده بودند.

در آن مکالمه، عراقچی با ابراز نگرانی در مورد تداوم تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان پاکستان و افغانستان، آمادگی ایران را برای هرگونه مساعدت و همفکری جهت کاهش تنش و برقراری صلح بین دو کشور همسایه اعلام کرده بود.

پیش از این نیز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تماس‌های تلفنی با محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه افغانستان و مسائل بین‌المللی تبادل نظر کرده بود.