باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) از روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴، آغاز میشود و طی آن؛ اسامی محرومان این مرحله به شرح زیر اعلام شد:
ادریس رحمانی، مهرداد طهماسبی (مربی) (هوادار)
مهدی حنفی (بعثت کرمانشاه)
عارف صیفی (سایپا)
منصور ربیعه (مربی نیروزمینی تهران)
ضمنا با توجه به ورود تیمهای لیگ برتری به مسابقات جام حذفی از این مرحله، لیست محرومیتهای باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح ذیل مجددا باز نشر میشود:
امید عالیشاه (پرسپولیس)
هادی مهدوی کیا – حمید الهای (کیا تهران)
امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)
محمد طاها محمدی (اتحاد کیش)
یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)
حمید کرمی آل متین، رضا کرمی آل متین (نخل بم)
سعید اخباری (چادرملو اردکان)
فرشید پاداش (شهرداری آستارا)
روح اله اصغری، مجید محافظت کار، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)
امیر عباسلو (فرد البرز)
هادی حق جو، فرهاد لیموچی، حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)
امین کاظمی (استقلال زیدون)
علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب)
رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس)
مهدی داغر (بعثت کرمانشاه)
وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)
احمدرضا مولایی، ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)
یادآور میگردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و میبایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شدهاند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شدهاند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد؛ لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی میباشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.
منبع: سازمان لیگ