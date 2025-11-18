از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه‌های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) از روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴، آغاز می‌شود و طی آن؛ اسامی محرومان این مرحله به شرح زیر اعلام شد:

ادریس رحمانی، مهرداد طهماسبی (مربی) (هوادار)

مهدی حنفی (بعثت کرمانشاه)

عارف صیفی (سایپا)

منصور ربیعه (مربی نیروزمینی تهران)

ضمنا با توجه به ورود تیم‌های لیگ برتری به مسابقات جام حذفی از این مرحله، لیست محرومیت‌های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح ذیل مجددا باز نشر می‌شود:

امید عالیشاه (پرسپولیس)

هادی مهدوی کیا – حمید ال‌های (کیا تهران)

امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)

محمد طا‌ها محمدی (اتحاد کیش)

یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)

حمید کرمی آل متین، رضا کرمی آل متین (نخل بم)

سعید اخباری (چادرملو اردکان)

فرشید پاداش (شهرداری آستارا)

روح اله اصغری، مجید محافظت کار، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)

امیر عباسلو (فرد البرز)

هادی حق جو، فرهاد لیموچی، حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)

امین کاظمی (استقلال زیدون)

علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب)

رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس)

مهدی داغر (بعثت کرمانشاه)

وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)

احمدرضا مولایی، ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می‌بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد؛ لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی می‌باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

منبع: سازمان لیگ

برچسب ها: جام حذفی ، محرومان جام حذفی
خبرهای مرتبط
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
واکنش بنزما به ترک عربستان
آخرین اخبار
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
کومان: در جام جهانی باید بهتر از این باشیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا
ناگلزمان بعد از صعود آلمان به جام جهانی چه گفت؟
واکنش بنزما به ترک عربستان
واکنش تند PSG به درخواست‌ام‌باپه
پرونده هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش بسته شد
مهاجم گرانقیمت یونایتد یک ماه دور از میادین
سرمربی سابق سپاهان گزینه اصلی هدایت کامرون
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
تنیس روی میز عمان؛ پیروزی نیما عالمیان برابر حریف لهستانی در دور مقدماتی
تورنمنت چهارجانبه العین؛ مصر با پیروزی برابر کیپ‌ورد سوم شد
قرعه آزادکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
برتری بسکتبال ۳ نفره ایران مقابل مصر
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر