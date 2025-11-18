باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که افغانستان، اگرچه سهمی ناچیز در انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش زمین دارد، اما از پیامدهای مرگبار تغییرات اقلیمی به شدت متأثر شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین دمای هوا در افغانستان از سال ۱۹۵۰ تاکنون حدود ۱.۸ درجه سلسیوس افزایش یافته که این تغییر با وقوع سیلابهای ویرانگر، خشکسالیهای طولانی و طوفانهای برفی پیاپی همراه بوده است.
این نهاد بینالمللی تأکید کرده که هرسال زندگی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در افغانستان در اثر این بلایای طبیعی در معرض تهدید قرار میگیرد. موقعیت جغرافیایی آسیبپذیر و ضعف شدید زیرساختها، توانایی این کشور را برای مقابله با چالشهای محیطزیستی به حداقل رسانده است.
به باور تحلیلگران، اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای مهار بحران اقلیمی در افغانستان و کمک به آسیبدیدگان، امری ضروری و انسانی است.