برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که افغانستان، با وجود سهم ناچیز در گرمایش جهانی، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر پیامدهای مرگبار تغییرات اقلیمی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که افغانستان، اگرچه سهمی ناچیز در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین دارد، اما از پیامدهای مرگبار تغییرات اقلیمی به شدت متأثر شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای هوا در افغانستان از سال ۱۹۵۰ تاکنون حدود ۱.۸ درجه سلسیوس افزایش یافته که این تغییر با وقوع سیلاب‌های ویرانگر، خشکسالی‌های طولانی و طوفان‌های برفی پیاپی همراه بوده است.

این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که هرسال زندگی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در افغانستان در اثر این بلایای طبیعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. موقعیت جغرافیایی آسیب‌پذیر و ضعف شدید زیرساخت‌ها، توانایی این کشور را برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی به حداقل رسانده است.

به باور تحلیلگران، اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای مهار بحران اقلیمی در افغانستان و کمک به آسیب‌دیدگان، امری ضروری و انسانی است.

برچسب ها: تغییرات اقلیمی ، افغانستان ، سازمان ملل متحد
خبرهای مرتبط
ازسرگیری پروژه‌های تغییرات اقلیمی در افغانستان
افزایش بحران آب در افغانستان
طالبان خواستار همکاری بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
آخرین اخبار
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد
واشنگتن پست: زرادخانه هسته‌ای چین به سرعت در حال گسترش است
اسموتریچ: هیچ کمیته حقیقت‌یابی درباره حوادث هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد
تلویزیون دولتی روسیه: ارتش ما در شش کشور آفریقایی فعال است
آمریکا سامانه موشکی «تایفون» را از ژاپن جمع‌آوری کرد
دبیرکل حزب‌الله: اشغال حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم
بن‌گویر به نتانیاهو: محمود عباس را دستگیر کنید
هشدار یک نهاد مدنی درباره تشدید نقض حقوق خبرنگاران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
بی‌بی‌سی: آماده مقابله با شکایت ترامپ هستیم
زلنسکی دستور خرید ۱۰۰ جنگنده رافال از فرانسه را صادر کرد
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
فراخوان جهانی برای نجات خبرنگاران ناپدیدشده در غزه
مثلث نفت، امنیت و هسته‌ای محور دیدار بن‌سلمان و ترامپ