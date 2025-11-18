یک تحلیلگر سازمان ملل با اشاره به طرح تشکیل نیروی بین‌المللی تثبیت وضعیت در غزه تأکید کرد این نیرو، تحت رهبری سازمان ملل عمل نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  دنیل فورتی، تحلیلگر ارشد سازمان ملل در گروه بحران بین‌المللی، اعلام کرد که برای تشکیل نیروی بین‌المللی تثبیت وضعیت (ISF) نیاز به یک فرآیند معتبر و قابل اعتماد وجود دارد.

وی در مصاحبه با الجزیره از نیویورک تأکید کرد: شورای امنیت در گذشته به سازمان‌های غیر از سازمان ملل، از جمله ائتلاف‌هایی مانند ناتو، مجوز مداخله نظامی با پشتوانه قانونی داده است. این مفهوم اصلی بود که ایالات متحده برای ISF ارائه داد. 

این تحلیلگر با اشاره به ویژگی‌های متمایز این نیرو توضیح داد: ISF قرار نیست یک مأموریت کلاه‌آبی‌های سازمان ملل باشد. این نیرو توسط سازمان ملل رهبری یا نظارت نخواهد شد و روش و مقررات آن را دنبال نمی‌کند، اما دارای مشروعیت و پشتیبانی شورای امنیت خواهد بود. 

به گفته فورتی، این نیرو همچنین تابع رویه‌های سنتی سازمان ملل در زمینه بسیج نیروها، تأمین مالی و انجام مأموریت‌ها نخواهد بود: بنابراین این مسئله کاملاً به کشور‌هایی بستگی دارد که مایل به اعزام نیرو و پرداخت هزینه‌های نیروی تثبیت‌کننده هستند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌های بشردوستانه در غزه بر نیاز به یک مأموریت که مجوز استفاده از نیروی قهریه برای حفظ قانون و نظم در این منطقه جنگ‌زده را دارد، تأکید کرده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سازمان ملل ، طرح ترامپ ، غزه
خبرهای مرتبط
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
آخرین اخبار
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد
واشنگتن پست: زرادخانه هسته‌ای چین به سرعت در حال گسترش است
اسموتریچ: هیچ کمیته حقیقت‌یابی درباره حوادث هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد
تلویزیون دولتی روسیه: ارتش ما در شش کشور آفریقایی فعال است
آمریکا سامانه موشکی «تایفون» را از ژاپن جمع‌آوری کرد
دبیرکل حزب‌الله: اشغال حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم
بن‌گویر به نتانیاهو: محمود عباس را دستگیر کنید
هشدار یک نهاد مدنی درباره تشدید نقض حقوق خبرنگاران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
بی‌بی‌سی: آماده مقابله با شکایت ترامپ هستیم
زلنسکی دستور خرید ۱۰۰ جنگنده رافال از فرانسه را صادر کرد
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
فراخوان جهانی برای نجات خبرنگاران ناپدیدشده در غزه
مثلث نفت، امنیت و هسته‌ای محور دیدار بن‌سلمان و ترامپ