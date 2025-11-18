باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دنیل فورتی، تحلیلگر ارشد سازمان ملل در گروه بحران بین‌المللی، اعلام کرد که برای تشکیل نیروی بین‌المللی تثبیت وضعیت (ISF) نیاز به یک فرآیند معتبر و قابل اعتماد وجود دارد.

وی در مصاحبه با الجزیره از نیویورک تأکید کرد: شورای امنیت در گذشته به سازمان‌های غیر از سازمان ملل، از جمله ائتلاف‌هایی مانند ناتو، مجوز مداخله نظامی با پشتوانه قانونی داده است. این مفهوم اصلی بود که ایالات متحده برای ISF ارائه داد.

این تحلیلگر با اشاره به ویژگی‌های متمایز این نیرو توضیح داد: ISF قرار نیست یک مأموریت کلاه‌آبی‌های سازمان ملل باشد. این نیرو توسط سازمان ملل رهبری یا نظارت نخواهد شد و روش و مقررات آن را دنبال نمی‌کند، اما دارای مشروعیت و پشتیبانی شورای امنیت خواهد بود.

به گفته فورتی، این نیرو همچنین تابع رویه‌های سنتی سازمان ملل در زمینه بسیج نیروها، تأمین مالی و انجام مأموریت‌ها نخواهد بود: بنابراین این مسئله کاملاً به کشور‌هایی بستگی دارد که مایل به اعزام نیرو و پرداخت هزینه‌های نیروی تثبیت‌کننده هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌های بشردوستانه در غزه بر نیاز به یک مأموریت که مجوز استفاده از نیروی قهریه برای حفظ قانون و نظم در این منطقه جنگ‌زده را دارد، تأکید کرده‌اند.

منبع: الجزیره