رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف یک پرونده سرقت حرفه‌ای خبر داد و گفت: با بررسی دقیق محل سرقت مشخص شد که سارقان بدون هیچ‌گونه تخریب وارد منزل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف یک پرونده سرقت حرفه‌ای خبر داد و گفت: «در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی دقیق محل سرقت متوجه شدند که سارقان بدون هیچ‌گونه تخریب وارد منزل شده و اقدام به سرقت کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «با پیگیری‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که دو نفر از دوستان پسر مالباخته، عامل اصلی این سرقت بوده‌اند. 

پسر مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان کرد که دوستانش با وعده و فریب او را تشویق به خارج کردن طلاجات و ارز‌های خارجی از منزل پدرش نموده‌اند، اما پس از تحویل اموال، دیگر پاسخگو نبوده و تلفن‌های خود را خاموش کرده‌اند.»

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: «دو متهم به اسامی صالح و قدرت در محدوده بزرگراه آیت‌الله سعیدی شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو قبضه سلاح گرم همراه با مهمات، چندین قبضه سلاح سرد و دیگر تجهیزات کشف شد. متهمین صراحتاً به طراحی سرقت اعتراف کرده و اظهار داشتند که با پول حاصل از این سرقت اقدام به خرید باغ و یک قطعه زمین در یکی از استان‌های شمالی کشور کرده‌اند.»

سردار ولیپور گودرزی به شهروندان توصیه کرد: «اعتماد بی‌مورد حتی به دوستان و نزدیکان می‌تواند منجر به بروز جرایم شود. از نگهداری حجم زیاد طلا و ارز در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از سیستم‌های حفاظتی و نظارتی استفاده کنید. همچنین خانواده‌ها باید با آگاهی‌بخشی به فرزندان خود، خطرات وعده و فریب را آموزش دهند.»

منبع: پلیس آگاهی تهران

