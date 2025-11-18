باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، امروز در صحن علنی شورای شهر تهران طی تذکری در ارتباط با موضوع محلات خطاب به چمران گفت: شهریورماه سال گذشته، یعنی دقیقاً ۱۶ ماه قبل، ما دستورالعملی را در ستاد تحت عنوان «دستورالعمل چگونگی انتخاب، شرح وظایف و معرفی مدیر محله» تصویب کردیم که با امضای جنابعالی ابلاغ شد. بماند که چند ماه در شهرداری تهران معطل ماند و پس از بارها مکاتبه و پیگیری، نهایتاً با امضای شما به مناطق ابلاغ شد.
امانی گفت؛ در ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور ـ که عرض کردم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شده و مسئله آمادگی آن نیز روشن است ـ عیناً آمده است:
«به منظور ایجاد وحدت رویه، پیشگیری از تخلفات احتمالی و تضمین شفافیت در فرایندهای مالی محلات، شهرداران مناطق ۲۲گانه صراحتاً مکلفاند از صدور هرگونه دستور شفاهی برای انجام عملیات مالی، واریز، برداشت و هزینهکرد مبالغ از حساب درآمدی محله بدون طی تشریفات و مستندات اداری خودداری نمایند. همچنین مدیران محلات موظفاند قبل از هر اقدام مالی، صرفاً با دریافت دستور کتبیِ دارای مجوز مالی و امضای مقام مسئول مربوطه اقدام نموده و کلیه اسناد و مدارک را در دفاتر گردش مالی و حسابداری ثبت کنند. عدم رعایت این تکلیف قانونی، تخلف محسوب شده و موجب پیگیری و تبعات قانونی برای اشخاص مرتبط خواهد بود.»
این تبصره ماده ۱۳ دستورالعملی است که ـ همانطور که عرض شد ـ شهریورماه سال گذشته ابلاغ شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت؛ با وجود این الزام قانونی، گزارشهای متعددی دریافت کردهایم که نشان میدهد در برخی مناطق، مبالغی از درآمدهای سرای محله برای برگزاری مراسمات پذیرایی، پرداخت دستمزد به مجریان برنامهها، اجاره اتوبوس، خرید تجهیزات اداری و مصرفی، تشویق مدیران و کارکنان شهرداری مناطق و سایر موضوعات برداشت میشود. این در حالی است که همه ما میدانیم در شهرداری مناطق، در حوزه فعالیتهای اجتماعی، ردیفهای بودجه متعددی برای اجرای برنامههای فرهنگی، آیینی و ملی مانند هفته سلامت، طرح استقبال از مهر، روز پزشک، هفته سالمندان، طرح شهردار مدرسه، روز معلم، حمایت از مساجد و هیئتهای مذهبی و… وجود دارد که چندین صفحه از کتاب بودجه هر منطقه را به خود اختصاص میدهد.
او تاکید کرد؛ این برنامهها باید صرفاً از محل اعتبارات مصوب بودجه و ابلاغیه شورای اسلامی شهر تهران انجام گیرد. اما همانگونه که عرض کردم، متأسفانه در موارد زیادی مشاهده میشود پس از برداشت مبالغ از درآمد محلات، بدون اطلاع و آگاهی مدیر محله، از وی خواسته میشود این هزینهها را تحت عناوین دیگری ـ که هیچگونه ارتباطی با موضوع و محل هزینهکرد ندارند ـ در دفاتر محله ثبت کند. اقدامی که علاوه بر مغایرت آشکار با ضوابط مالی شهرداری، مدیر محله را در معرض مسئولیت و پاسخگویی قانونی قرار میدهد.
امانی گفت؛ جالب است تعدادی از مدیران محلات مراجعه کرده و در فضای مجازی، تصاویر کارت و شمارهحساب افراد حقیقی را نشان دادهاند و همچنین فایل صوتی مدیر مربوطه در شهرداری که میگوید: «این مبلغ را به حساب فلان کارت واریز کن.» و وقتی مدیر محله امتناع کرده، به او گفتهاند: «انتخابات مدیر محله در پیش است، حواست باشد.» و حتی او را تهدید کردهاند!
او با بیان اینکه این اقدامات، ضمن ایجاد ابهام و عدم شفافیت مالی در محلات، زمینه موازیکاری و اختلال در حکمرانی محلمحور و تضییع حقوق شهروندی را فراهم میکند، اضافه کرد؛ اکنون که ۱۶ ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و دوبار هم مجدداً با امضای جنابعالی پیگیری شده، اما همچنان رعایت نمیشود، من از همین تریبون خطاب به همه شهرداران مناطق و شهرداران نواحی ـ بدون ورود به مصادیق ـ عرض میکنم: این کار تخلف از مصوبه شوراست و از این پس ناچاریم مصادیق تخلف را برابر قانون پیگیری کنیم.