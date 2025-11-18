کارشناس حوزه گیاهان دارویی گفت: گردش مالی گیاهان دارویی در جهان را ۲۰۰ میلیارد دلار است که ایران به رغم آنکه داشتن ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی، اما جایگاه خود را در این بازار جهانی پیدا نکرده است.

وی گردش مالی گیاهان دارویی در جهان را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلامکرد و افزود: ایران به رغم آنکه دارای ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی است، اما جایگاه خود را در این بازار جهانی پیدا نکرده است.
آیتی با بیان اینکه ایران ۹۴ درصد زعفران جهان را تولید میکند، گفت: ایران از بزرگترین کشورهای تولیدکننده گل محمدی است، اما در حوزه ارزش افزوده در این محصولات در حوزه بینالمللی ضعیف عمل کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه کشت و تولید گل محمدی به توسعه پایدار، پایداری محیط زیست و توسعه روستایی کمک میکند، افزود: بسیاری از کشورها همچون چین دارای مکتب رسمی طب سنتی هستند و ایران از یک مکتب غنی بومی با عنوان طب سنتی ایرانی بهرهمند است.
به گفته وی، ایران هم دارای تنوع گیاهان دارویی گسترده است و هم پشتوانه علمی و فرهنگی عمیقی در حوزه طب سنتی در این حوزه دارد.
آیتی نبود راهبرد ملی، نبود صنایع فرآوری مناسب و ضعف برندسازی را از چالشهای حوزه گل محمدی عنوان کرد.
رئیس دانشکده طب ایرانی گفت: هنوز در کشور متولی در حوزه گل محمدی در بخشهایی همچون سلامت و گردشگری مشخص نیست.