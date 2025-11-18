باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، مطالعات جدید نشان داده‌اند که خطرات اقلیمی مستقیماً بر سلامت روان افراد تأثیر می‌گذارند و گاهی اوقات می‌توانند منجر به رفتار پرخاشگرانه و احساس درماندگی شوند.

مطالعه‌ای که توسط کالج ترینیتی دوبلین انجام و در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان داد که عوامل استرس‌زای مزمن اقلیمی مانند خشکسالی، کمبود آب و کمبود غذا، مشکلات سلامت روان را در بین نوجوانان در مناطق آسیب‌پذیر مانند ماداگاسکار تشدید می‌کنند، جایی که شاخص‌های اضطراب، افسردگی و ناامیدی افزایش یافته است.

سوزان کلیتون، روانشناس آمریکایی، مشاهده کرد که افزایش دما بر خلق و خو تأثیر منفی می‌گذارد، درگیری را افزایش می‌دهد و توانایی‌های شناختی را کاهش می‌دهد. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرما همچنین اضطراب، استرس و اختلال شناختی را به ویژه در بین کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های روانی از قبل موجود تشدید می‌کند.

هنری کین-چنگ، روانشناس محیط زیست از دانشگاه هنگ کنگ، خاطرنشان می‌کند که افزایش دما، مردم را تحریک‌پذیرتر، پرخاشگرتر و کمتر تمایل به کمک به دیگران می‌کند، که تا حدودی افزایش نرخ جرم و جنایت در طول موج گرما در بسیاری از کشور‌ها را توضیح می‌دهد.

این روزنامه بر لزوم اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، از جمله ساخت مراکز خنک‌کننده، فضای سبز شهری و حفظ تالاب‌ها تأکید می‌کند. نادیده گرفتن خطرات اقلیمی توسط جامعه یا دولت، بار روانی را تشدید می‌کند، در حالی که اذعان به این مشکل و انجام اقدامات جمعی به تقویت تاب‌آوری روانی جمعیت کمک می‌کند.

سازمان جهانی هواشناسی (WMO) همچنین اظهار داشت که دمای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۴، ذوب یخچال‌های طبیعی و یخ‌های دریایی را تسریع کرده و منجر به افزایش سطح دریا‌ها و سوق دادن جهان به سمت آستانه بحرانی گرمایش شده است.

منبع: روزنامه ایزوستیا