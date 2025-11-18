تدوین برنامه ملی اقتصاد دریا محور با اولویت فناوری و هوش مصنوعی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برنامه ملی اقتصاد دریا محور تدوین شده و با تمرکز بر فناوری و هوش مصنوعی مسیر توسعه بنادر هوشمند، زنجیره‌های دانش‌بنیان و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور را هدایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در حاشیه نمایشگاه توانمندی دانش بنیان های اقتصاد دریا محور در جمع خبرنگاران گفت: سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد است، در حالی که حدود ۴۰ درصد مرز‌های کشور دریایی است و پتانسیل زیادی برای توسعه این بخش وجود دارد. وی از تدوین برنامه ملی اقتصاد دریا محور و اجرای پروژه‌های پایلوت هوشمندسازی بندر بوشهر و تقویت زنجیره‌های دانش بنیان خبر داد.

افشین با تأکید بر اهمیت نگاه علمی و فناورانه به اقتصاد دریا محور گفت: تمرکز صرف بر تجارت دریایی و مواد غذایی سنتی کافی نیست و باید از هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و داده‌کاوی برای افزایش بهره‌وری استفاده شود.

 وی افزود: تولیدات فعلی آبزی پروری و صنایع مرتبط می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حداقل دو برابر شود.

افشین همچنین نخستین هلدینگ توسعه فناوری اقتصاد دریا محور را معرفی کرد که زنجیره شرکت‌های دانش‌بنیان را پوشش می‌دهد و تجارت و تأمین مالی مستقل آنها را تضمین می‌کند. بیش از ۷۰۰ شرکت فعال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه را معرفی می‌کند و به عنوان پایه‌ای برای تدوین برنامه مدون یک تا پنج ساله عمل می‌کند. 

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: از جمله پروژه‌های شاخص، هوشمندسازی بندر بوشهر با استفاده از هوش تجاری و اندازه‌گیری داده‌ها و توسعه فناوری‌های نوین در آبزی‌پروری از جمله نانو حباب‌ها در پرورش میگو و ماهی است. هدف این اقدامات افزایش سهم اقتصاد دریا محور در GDP کشور است.

وی تأکید کرد: کشور باید مزیت‌های طبیعی و دریایی خود را شناسایی کند و تقلید صرف از دیگر کشور‌ها کافی نیست. همچنین سکوی ملی هوش مصنوعی به عنوان زیرساختی برای توسعه فناوری‌های دریایی ایجاد شده تا تولید ابزار‌های هوشمند و تجاری‌سازی آنها با سرعت و هزینه کمتر انجام شود.

افشین در پایان گفت: توسعه زنجیره‌های دانش‌بنیان و هوشمندسازی بنادر، محور اصلی برنامه ملی اقتصاد دریا محور است و این اقدامات به افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری کشور در عرصه جهانی کمک می‌کند.

